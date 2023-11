Apuntes: La bulla es que la otra semana vienen requerimientos fiscales

SOLO. La bulla es que esta o la otra semana vienen requerimientos fiscales, contra tres diputados y un exresignado de la estrella solitaria, y que solo es cuestión de desengavetarlos.

COSTAL. La santa inquisición de Monchito y de Silvita llegó al MP como San Nicolás, con un costal de casos mediáticos para que johelito se dé gusto, escogiendo a cuál mejor.

SANTA. Ahora solo falta que los autoconvocados nombren su propia santa inquisición y desempolven el carretillazo, el soborno de Latin Node, la cuarta urna, en fin...¡Ahhh! y el gramillazo.

SOPTRAVI. Ajá, pero si de desengavetar se trata, podrían arañar en las gavetas del MP, a ver si hallan un famoso caso de los tiempos de ON (QEPD) sobre un conocido exministro de Soptravi.

BOC. Lástima para los del BOC que ya falleció el embajador imperial de ese entonces, que pasaba puyando a ON para que le metiera el requerimiento fiscal al susodicho ministro y, el día que lo hizo, hasta allí nomás llegó el hombre.

LIGIA. “No lloro porque te vas, si no, porque no te has ido”, le dedican los del PSH -menos uno- a la Ligia Iscariote.

MAÍZ. Duelo de convocatorias para hoy en el hemiciclo. El usurpador convoca a los jefes de bancada y lo mismo hace Toscano, del PSH, así es que, el maíz sigue a peso.

PÍO. Feliz Fouché porque pareciera que ya no hay nada que hacer y “todo está consumado”. La mayoría de medios -por la razón que sea- o siguen cazando mariposas o no dicen ni pío por el golpe al MP y al Congreso por miedo, quizá, a ser los próximos.

VIENEN. La enigmática “Mujer Araña” asegura que después de los cachos vienen los liberales antiLibre, los del PSH, periodistas, sociedad civil, en fin.

CHEQUES. De la misma Secretaría de Educación están saliendo los vouchers de los cheques que le pagan a Edgardo Cazaña como “profesor” o miembro de la Distrital de Tegucigalpa.

BONO. Con todo el billete que gana “cizaña”, más el bono del pescado, el bono morazánico, el bono navideño, y no le ajusta.

BUKELE. Hombre, qué desgracia la de Honduras, mientras Bukele está con el Miss Universo, con Google, con la Inteligencia Artificial, con inversiones, aquí están sacando pecho por un evento con un montón de momias socialistas que trajeron de todo el mundo.

GOLPE. La “gran temática” del encuentro de los parásitos internacionales fue el tal golpe de hace 14 años y su apoyo a Xiomara para que siga en “resistencia”. ¿Cuántos millones despilfarraron en eso?