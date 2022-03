CARLÓN. Avisa Maviber que Carlón le pasó el guacho de que Xiomara Castro pedirá al CN la eliminación de la partida confidencial del presupuesto.

NOMBRE. En tiempos del presidente Reina -el gallo colorado- hicieron lo mismo y a los seis meses se la estaban volviendo a pedir al Congreso luego de una kilométrica huelga del Sitraterco. Solo le cambiaron el nombre.

UNAH. Denuncia el Comité de Profesionales que ya se hicieron turuncas esperando que la UNAH les homologue o valide sus títulos por haber estudiado en el extranjero o en universidades privadas, pero no se oye, padre...

AVIÓN. Para que vean que el avión presidencial sí sirve, ayer lo usaron para repatriar desde México al menos nueve cuerpos de humildes compatriotas que fallecieron en busca de esa cosa que llaman el “sueño americano”.

ORDEN. La orden de usar el “air force one” catracho la dio la presidente Xiomara Castro, en carne y hueso, como un gesto humanitario para ayudar a esas humildes familias.

ORIGEN. Vale recordar lo costoso que supone repatriar un cadáver desde otro país y, en este caso, Xiomara Castro no solo ordenó que los trajeran en el avión presidencial, sino, también, que trasladaran los cuerpos en vehículos hasta sus lugares de origen, aquí en Honduras.

PERRA. Hombre, otro leñazo a los combustibles, a partir de las 6:00 de la mañana del próximo lunes. La superior aumentará 2.87; la regular 2.58; el diésel 4.43 y el queroseno 5.94. Está perra la cosa.

LUNES. El lunes será el “Día D” con la extradición del ex. Los dioses del Olimpo ya están debidamente convocados, para las 8:00 de la mañana, para decidir si to be or not to be.

PEGASUS. En la convocatoria les advierten a los magistrales que cuidadito y se aparecen con celulares, por aquello del mentado Pegasus.

LUNES. Mateu tiene hasta el lunes para pagar y dar plazas, sino, el Colegio Médico, enfermeras y demás sindicatos de la salud, anuncian la madre de todas las batallas.

TELA. La gran jodida, dicen, es que no hay pisto y, por más que quisieran pagar el lunes, de dónde telas si no hay arañas. Bueno, solo para que vean que eso de gobernar cuesta arriba no es comida de trompudo.

OLLA. Aparte del saqueo de los uñudos a las arcas nacionales, no hay que olvidar que el mundo ya lleva dos años en pandemia y, en el caso de Honduras, Eta y Iota se terminaron de pasear en la olla de leche.