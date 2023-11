FAVORES. Allí publican los del BOC un videíto donde aparece Odir en misa con Johelito, y mandan a decir que el interino ya “empieza a pagar favores”, luego que a Odircito “se le fue por alto” que Johelito era regidor de la alcaldía de Reitoca. Será.



CÓNSUL. Gran revuelo en medios uruguayos por la renuncia de la cónsul de Honduras en ese país, por la decisión de Xiomara de retirar a su embajador en Israel, por lo guerra en Gaza.



DICTADURA. La cónsul Marianna Sapiro acusa al gobierno de Honduras de apoyar el terrorismo de Hamás y de convertir el país en una dictadura.



LÍNEA. Que no va a perseguir a nadie, manda a decir Johelito, y que no recibirá línea de nadie, ni siquiera de Rixi. ¡Ahhh! y que le dé dengue a Rasel si está mintiendo, dice.



NAVES. A propósito de Johelito, como en la era de los teléfonos inteligentes nadie está a salvo, allí lo sacan desfilando por la pasarela de una conocida distribuidora de carritos, escogiendo las nuevas naves en las que se moverá. Como dice aquel, así se pegan botones, papa.



OTRA. Hombre, otra alcaldía que los liberales le ganan a los cachurecos, esta vez la de San Antonio de Flores, El Paraíso. Hasta que al fin se pronunció la salita.



RECURSO. La pelirroja -apoderada del candidato azulejo- manda a decir desde algún lugar del planeta que todavía no se puede pronunciar, por desconocer el contenido de la resolución, pero anuncia recurso de reposición.



VUELTA. Que se alisten porque, así como es la pelirroja, a la vuelta los guisa con arroz y chorizo.



PLEITOS. No le ha ido nada bien al PN en esos pleitos con el PL, por las alcaldías de El Paraíso, porque ya antes le había arrebatado Duyure y San Lucas.



MELVIN. Que se ponga vivo, le mandan a decir a Melvin Ceballos, líder supremo de los colectivos de Libre, porque, al paso que va Gustavo Sánchez, ministro de la inseguridad, no tarda en destronarlo del cargo.



LIDIAR. Hay que lidiar con todo en la oposición, no es fácil, sobre todo cuando, quizá peor que el oficialismo, son sus socios, que hasta se burlan en sus escritos de los esfuerzos cuesta arriba de aquellos que luchan desde la llanura para evitar que el país se termine de perder.



PATRIA. Vergüenza contra dinero, como decía Rodas Alvarado, esos liberales que recibieron del partido los más altos honores: diputados, ministros, cargos en el CCEPL y la Presidencia de la República y hoy le dan la espalda a su partido, al pueblo y a la Patria.