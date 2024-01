Apuntes: Avisa la exfirst lady que el infiltrado de la DEA no es Raymond, sino, el rabino

MEJOR. Hombre, quién le armará esos discursos a Xiomara o quién la asesora en temas de seguridad, pero, anunciar que “próximamente” habilitará “una línea telefónica de denuncias de violencia contra las mujeres”, mejor no decir nada.

INTEGRAL. Ajá, y no se supone que para eso están el 911, y otras líneas de emergencia. La ONU y el Centro de Derechos de Mujeres lo que demandan es una “política integral” para combatir la matanza de féminas, no improvisaciones solo por salir del paso.

CERO. Y, con Julissa de asesora, peor. Allí salió anunciando “tolerancia cero” ante la violencia de género solo por el requerimiento fiscal por la masacre de las 46 mujeres en Támara. ¡Habrase visto!

OCUPA. Tanto les “interesan” los crímenes de mujeres, que el ministro de Seguridad ni siquiera se refiere al tema, pese a que Honduras ocupa el primer lugar en el continente en feminicidios y el quinto a nivel mundial. Qué tal.

RABINO. Avisa la ex first lady que el infiltrado de la DEA no es Raymond, sino, el rabino. Vale que el hombre es un “maestro hebreo”, exégeta de la Torá. ¡Ahhh! y que está recibiendo amenazas de muerte.

ONDA. La nueva onda de los gringos es esperar a que los presidentes terminen sus mandatos, para caerles, a ellos y a sus hijos. Ojalá y más adelante incluyan a los cómplices de otros partidos de esos mandatarios.

HIJOS. Aquí hay varios que tienen a sus hijos viviendo en el imperio, otros que están emparentados con gringos y se creen intocables, que se pueden pasar la Constitución por el arco del triunfo y socavar la democracia, pero, algún día...

PNRP. Millonada y media la que se ha gastado en el PNRP de la ENEE y las pérdidas, lejos de bajar, más bien se dispararon. Pareciera que lo crearon solo para enchambar a sus activistas.

VIVÓN. El Erick no halla cómo justificar su inoperancia -y la de Rixi, que era la presidenta de la directiva de la ENEE- jurando de rodillas que las pérdidas quedaron en 36.70 al cierre de 2023, pero el muy vivón -para engañar a Xiomara- no incluye las pérdidas técnicas, que son del tres por ciento.

39. En otras palabras, el PNRP, en vez de bajarlas, más bien las ha aumentado a casi 39 por ciento. El gran “logro” del Erick y de la Rixi.

ALCALDES. Pero, la Rixi anda feliz por la suma de alcaldes liberales, el primero de unos cuantos que ya fueron cooptados por el olanchano. ¡Ahhh! y que el CCEPL los va a expulsar, paja, si eso es parte de la alianza con Libre.