CAPITÁN. La extradición no tocó tablita en los recintos de la diosa Temis, y hasta a magistrados parientes o de Lempira no les tembló la mano. Por eso dicen que donde manda capitán, no manda marinero.

AVIÓN. Allí llegó un avión del Departamento de Justicia imperial, y la “people” le siguió la pista desde que despegó de Texas hasta que aterrizó en lo que queda de Toncontín, porque la bulla era que venía a traer al hombre.

TETO. Pronto aclararon que a quien viene a traer es a Teto, pero unos chuscos aseguran en esas redes que mejor estar ojo al Cristo y dormir con un ojo abierto, porque el pasajero podría ser el ex.

CARTA. Poco legible esa carta manuscrita de JOH y por eso su wife corrió a traducirla y a reenviarla escrita en computadora. La mayoría sintió el mensaje como una despedida.

JUICIO. Poco a poco se va cerrando la telenovela del ex y, en un par de meses -luego del juicio en NY- la afición empezará a exigir resultados constantes y sonantes de las promesas.

BLÚMER. El negrito Zelaya, que ya suena de candidato, se suma a las críticas por haber pasado la convención para noviembre, cuando los cachurecos quieren cambios ya. Jorgito también reconoce, paladinamente, que usa blúmer y no calzoncillo.

LIBRE. Hombre, los mismos activistas de Libre se tomaron ayer la CA-5, y luego la entrada a la represa de El Cajón, molestos por algunos nombramientos.

SABER. El problema de los activistas -y sucede lo mismo en todos los partidos cuando ganan- es que quieren que los presidentes nombren activistas en los cargos públicos bajo el concepto aquel de que “suerte te dé Dios y que el saber poco te importe”.

CAMA. La otra cosa es que apenas van dos meses y ya quieren que los nombren a todos. Para empezar, es muy pronto y, en segundo lugar, en el gobierno, por más que XC quiera, no hay cama pa... tanta gente.

AHORRO. Como el Barquero sigue desaparecido y no saca la cara por ningún lado, el ministro de Energía avisa la creación de una mesa multisectorial para buscar medidas de ahorro.

VALOR. Tienen valor los docentes de estar pidiendo aumento si llevan dos años sin trabajar y, de chascada, quieren que la jubilación vuelva a los 50 años. Sean serios.

CORREA. Columbraron a la correa de transmisión feliz como una lombriz ahora que ha sido convivido a dar recetas de economía, reformas fiscales, sociales y otros demonios.