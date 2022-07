AXEL. Vuelven a columbrar al peludo guatemalteco, vendiendo sus chatarras móviles en una feria, allá en el imperio. ¿Y la Interpol? ¿Y la orden de captura internacional?

4,800. Si tanta es la papada con Xiomara, porque dicen que no ha hecho nada, que devuelvan los 4,800 que les ha dado en subsidios a cada uno, le manda a decir Mel Zelaya a los cachurecos. ¡Vaya, jodido! ¿Cómo les quedó el ojo?

MIL. El ministro de Energía ya dijo que han gastado más de mil millones de ranas en subsidios a la luz y a los combustibles, y los azulejos han recibido parte de ese billete, ya sea en la bomba o en el recibo.

HUGO. Hombre, para más el “golpista” Hugo Llorens ya consiguió chamba con el olanchano y con Xiomara, y los colectivos neles pasteles. Qué suerte tienen los que no se bañan.

PICO. Ni el bigotudo olanchano ni Quique Reina -que estaba tan emocionado con Llorens, que hasta casi le da un pico- dijeron de cuánto será la marmaja que ganará Huguito ni cuánto durará su contratito.

MAÍZ. Por cierto que en Washington sobran lobistas, con buenos contactos en el Congreso, en el Departamento de Estado y hasta en el Pentágono. Ajá, y si el imperio fue el que fraguó el tal “golpe”, sería que a Huguito no le regaron maíz. Ummmm...

HORAS. Lo divertido es que el diputado circense, apenas unas horas antes de la presentación de Huguito en Palacio, había anunciado que lo incluiría en su “lista morazánica” de funcionarios corruptos. Ja...je...ji...jo...ju...

RIXI. Hombre, ya si la Rixi no entiende con ese mensaje que le ha mandado el consejero económico de la embajada imperial, no hay para dónde.

OLLA. Ojalá y no salga con la cantaleta -tipo Quique Reina- de “injerencista”, come cuando hay, saltatapias, robagallinas. Un favor le está haciendo el hombre. Allá si su capacidad intelectual y mental no le permite entender. Al suave le dijo que, cada vez que habla, se pasea en la olla de leche.

NADIE. Como la Rixi solo pasa diciendo que el país está quebrado, que no podrán pagar la deuda y que no sé qué, que aquí que allá. Qué tal si hubieran agarrado el gobierno como Pepe, luego del tal “golpe”, cuando la pobre Honduras ni siquiera era reconocida como país por nadie.

CARRO. Delicada esa denuncia de la diputada del Pac, por el alto nivel de intolerancia, que en el propio Congreso le quebraron los vidrios del carro solo por pedir juicio contra Rasel y Casaña.