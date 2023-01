NUDO. Reimundo y medio mundo hecho un nudo, casi que atrincherado, alrededor de la Junta, como un reconocimiento, por primera vez en estas honduras, a su trabajo serio y responsable.

CREÍDO. Todos, menos unos tres o cuatro personajes, que por años han creído que Honduras es de ellos, como una hacienda particular, y están bombardeando a la pobre Junta por tierra, mar y aire.

LISTA. Ya todo está consumado con la lista de la junta, y todos los caminos indican que mañana la mandan al hemiciclo, así es que, ya saben.

TILÍN. Que ya tienen en el bolsillo a seis diputados cachurecos, bien cuadraditos para que voten por la Corte, reconfirma Netzer Mejía, diputado refundidor. ¿Tilín-tilín?

SEIS. La bulla en la misma bancada de Libre es que los seis cachos están firmes, y hasta dispuestos a apoyar, de ser necesaria, la declaratoria de ruptura del orden constitucional por parte del usurpador si no consiguen los votos.

CAMA. Hombre, quién será una candidata a magistrada por Libre, que por cierto ha andado tejiéndole la cama a un y a unacandidata de su mismo partido a la Corte, cuya hija mantuvo un tórrido romance con Monchito Matta, y hasta se habla de un rollo de unas incautaciones.

MÁTALAS. Hombre, parece que el power del TSC es mátalas callando, porque, al suave y en contubernio con RS, diputado de Libre, ha estado torpedeando las candidaturas a los recintos de la diosa Temis de MJP y de MD, pese a que son sus mismos compañeros.

CNA. Que no se aflijan los usurpadores de la PGR, mandan a decir los “Sherlock Holmes” del CNA que, cuando venga la CICIH no estarán solo en Támara, sino, acompañados de “RasEngels”, como le dice su alera Beatriz.

CARBÓN. Lamenta Power Chicken que los buhoneros bochincheros por poquito lo rostizan, al carbón, y la chepa de SPS, very well, thank you. “La Policía Nacional no pertenece a Libre”, manda a decir Roberto Contreras. ¿Estáis oyendo, Gustavito Sánchez?

FIASCO. Más libres que el viento los sospechosos de la masacre de las tres mujeres garífunas. Otro fiasco de Julissa. Corrió a sacar pecho en sus redes que ya habían resuelto el caso y capturado a los culpables, como lo hizo con Angie Peña y los muchachos de la Anapo.

FIDEL. Reaparece Nasralla volando candela duro y parejo, esta vez a lo que llama el “familión” y, sepa Judas por qué, recuerda que Fidel Castro mantuvo su dictadura matando y metiendo al mamo a sus aliados y adversarios.