PEOR. Hombre, qué mal estaremos pagando los hondureños que no salimos de una cuando ya estamos zampados en la otra. La pobre “people” esperó 12 largos años para que se fueran los cachurecos y ahora resulta que la medicina salió peor que la enfermedad.

CAF. Unos “analistas” dele que dele con que si el CAF aflojará o no el billete, que no lo hará cuando le caiga el veinte que el convenio no está aprobado, que cuánto prestará y que no sé qué, que aquí que allá.

PUÑALADA. Si el asunto ya no es el CAF -bastará con que los diputados no le den viento a los préstamos y punto- sino el zarpazo, la puñalada trapera a la democracia -constituida por tres Poderes-, al Estado de derecho, en fin...

RAZÓN. En eso tiene razón Nasralla, con la publicación del CAF en La Gaceta, sin su aprobación en el Congreso, se acabó la democracia y lo que se ha instaurado a partir de ayer es una dictadura.

PEPINO. La publicación del decreto solo reafirma que a Mel Zelaya le importa un pepino el Congreso -y lo mismo hará con la Corte cuando el pleno no le dé gusto-, el Estado de derecho y la democracia.

NEGOCIÓ. Por allí se los dijo Gabriela Castellanos en un tuit, pero, o la oposición política (liberales y cachurecos) se hace o ya negoció todo el paquete con el olanchano.

CHAMBA. Que no les extrañe, le manda a decir la Gaby a los diputados, que mañana se queden sin chamba cuando aparezca publicado otro decreto en La Gaceta, declarando el Congreso en constituyente.

JACTA. El olanchano ha regresado “pior” que en 2009, con el agravante que hoy ya no hay un Micheletti en el Congreso, sino un payaso barbón que se jacta de cumplir todos los caprichos de su amo.

CUESTA. Mel también controla la Corte, las Fuerzas Armadas, la Policía y un sector del Partido Liberal y de la sociedad civil, así es que la lucha será cuesta arriba y la deberán emprender en solitario el PN, el PSH y los liberales honestos.

PODER. Los más peligrosos -porque pasan agazapados- son los socios liberales del olanchano, camaleones de abolengo y capaces de vender su alma al demonio por seguir arrimados al poder, como pasaron 12 años junto a JOH.

SOLO. Hasta ayer solo Nasralla había sacado la cara y algunos diputados cachurecos y liberales. Ajá ¿y el CCEPL, y el CCPN y el Pinu? ¡Ahhh!, Y el que crea que los gringos les sacarán las castañas del fuego a Honduras con Laurita y compañía, ni sueñen, que en Nicaragua tampoco hicieron nada.