CINCO. La bulla es que al final se impondrá el cinco, cinco y cinco para la Corte y que a SN no le darán ni a oler. ¡Ahhh! y si el próximo viernes no hay elección, por falta de votos, no hay problema. Se seguirá votando la otra semana.

SOLO. Dejen de inventar, eso de los magistrados suplentes no cabe, la Constitución dice que solo se deben elegir 15 magistrados. Punto. Al menos que elijan 10 propietarios y cinco suplentes.

REGALO. Marlon Lara manda a decir que el mejor regalo que el PL le puede dar a la “people” es la unidad de su bancada, para garantizar la elección de una Corte independiente. Ummm...

POLLO. Los polleros andan cacaraqueando de la felicidad, luego que su máximo líder, el pollo Contreras, ya aparece ganándole encuestas a Xiomara, al “papi” y al resignado de la TV.

CAMPAÑA. Power Chicken le gana en popularidad al “papi” y a Nasralla y, en imagen negativa también sale bien, es el más bajo, mientras SN sale reventado con 55.10%. ¿Será por eso toda esa campaña en contra del pobre pollo?

QUINTÍN. Tsunami, pero de liberales en la Sultana del Sur, ante la convocatoria del valiente Quintín por la 132 aniversario del gonfalón rojo-blanco-rojo.

GRAN. Avisa Quintín que en 2025 viene una gran coalición, encabezada por el PL, y será coalición porque las alianzas son “traicioneras” y “mentirosas”.

BIKINIS. Están de moda los bikinis, los hilos dentales y otras hierbas. En el hemiciclo se dieron en la torre dos diputadas y una le sacó a bailar a la otra que ella solo usa “matapasiones”.

NIÑOS. Hombre, el martes pasado inauguraron el “año escolar” y en la mayoría de centros no ha arrancado ni siquiera la matrícula. Pobres niños.

LUNA. Ni una de cada 10 escuelas está haciendo ni la patarata de clases, la prometida merienda escolar sigue en los cuernos de la luna, lo mismo que la matrícula gratis y la tal gabacha.

LEÑAZO. El caficultor y diputado liberal, Cristian Saavedra, jura que no solo es el leñazo de los siete dólares más por retención a los pobres caficultores, sino, sacarles siete libras por quintal.

PÍO. Ajá ¿Y Dagoberto Suazo y Fredy Pastrana, flamantes dirigentes cafetaleros? No volvieron a decir ni pío. Como son de Libre.

HUEVOS. Está perro eso de los huevos, cada uno cuesta hasta seis yuquitas, y lo “pior” es que el Barquero no asoma el cacho por ningún lado, por lo menos para darle casaca a la pobre “people”.