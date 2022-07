HILDA. Se reventaron de la regiduría a la esposa del vicealcalde Cárlenton Dávila, y la salvada con la vacante ha sido Hilda Pacheco, cuñada de Marcia. Pero Ligia y compañía andan jucas con Nasralla.

COVID. Hombre, está perro eso del covid y del dengue. Los salvados son los laboratorios privados porque, como cerraron los triajes, están haciendo su agosto en julio.

SIETE. Crónica de un país tercermundista, la Rixi corre a pagarle 67 millones por deuda política a los partidos, mientras que el personal de primera línea de Salud en SPS se declara en calamidad doméstica porque les deben siete meses.

TEMIS. Avisa Rasel que, aunque esta semana vuelven al hemiciclo, hasta la otra le entrarán al rollo de la ley para elegir a los nuevos dioses del Olimpo y a la diosa Temis.

JUNTA. Pero también manda a decir que la Junta Nominadora, la encargada de proponer los candidatos a magistrados, se queda. ¿Y las autopropuestas?

PASTEL. La bulla entre los mismos dueños del circo es que el pastel de la diosa Temis ya está repartido, con o sin Junta Nominadora, y que lo único que queda por definir es si le darán o no su alita a SN.

ROLLO. Los entendidos, y hasta los no entendidos, creen que si se vuelven a meter a ese rollo de la mentada constituyente —enganchados otra vez por PR y compañía— no solo les saldrá la venada careta, si no una cuarta más.

MORÁN. Fallece el periodista Óscar Morán Méndez luego de haber sufrido un infarto, que complicó su salud. QEDP. La semana pasada también murió el colega Richard Rodríguez.

RASTRA. Pero, para que vean que Diosito nos ampara, Chendo, Yari y Roxana Araujo se salvaron de morir en un accidente luego de que una rastra les quitó el derecho de vía.

OEA. Arturo Mcfiels, exembajador de Nicaragua en la OEA, denuncia que Xiomara Castro le está dando un “respaldo ciego” a Ortega, lo que califica como una “puñalada” trapera a los 355 opositores asesinados y 155 presos políticos. Será.

FIESTA. Hoy están de fiesta en el imperio. La embajadora Laura Dogu era la representante de Washington en Nicaragua cuando la gran represión de Ortega —en 2018— contra los estudiantes y demás opositores que dejó cerca de 400 muertos.

PITADA. Cuentan que la embajadora Dogu siempre mantuvo su maleta lista en la puerta, porque sabía que de un momento a otro tenía que salir pitada de Managua. Ojalá y aquí no le pase lo mismo.