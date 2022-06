NIÑA. Se tronaron al productor de Radio Nacional de Honduras por el anuncio de la niña que se enamora de otra niña y su madre la felicita. ¡Vaya, hombre! En Palacio han dejado claro que Xiomara never and never autorizó esa cosa.

COSA. Buena la medida de XC, porque una cosa es inclusión, combate a la homofobia, y otra promover el homosexualismo de las niñas. Eso son otros cinco pesos.

CORTÉS. Las bases cachurecas de SPS exigen que el Comité Central ponga la renuncia “inmediatamente”, y no en noviembre, y advierten que en Cortés ya no se dejarán utilizar.

CARAVANA. No hallan qué inventar. Ante el anuncio de una supuesta caravana de exfuncionarios a Managua, ya aparecieron los “coyotes” ofreciendo paquetes con todo incluido, para llevarlos mojados a mucolandia. ¡Qué lenguas!

M-19. Avisa el compañero Petro que ya lo llamó Blinken, que lo felicitó y hablaron largo y tendido sobre la paz en Colombia y el cambio climático. O sea que el ex-M-19 no sudará calenturas ajenas.

ROA. Las vueltas que da la vida. Hace poco Ricardo Roa estaba aquí, peleando casi a diario con el gobierno de JOH, renunció a la gerencia de la EEH y se fue a dirigir la campaña del compañero Petro a Colombia.

CHIVO. Roa le apostó a caballo ganador y seguro que desde allá le echará la segunda a la EEH por si le quieren hacer de chivo los tamales.

PIEDAD. De algo sirvieron los 68 mil dólares que se llevó la Piedad en su turbante. A ver si le resarce en algo a quienes le dieron el billete. A ver, dijo el cieguito.

CHAVO. “Viejo asqueroso”, dice Sarahí que le dijo a Marvin cuando la señaló de “atrapa hombres”. No hubo reconciliación y van a juicio. Y Marvin que se las tira de chavo.

CHEPOS. Hombre, la bulla entre los chepos de Danlí es que el ministro Nehemías Martínez casi estalla el alcoholímetro. Tiene suerte el hombre y se defenderá en libertad. La bulla es que se lo tronaron.

ATOL. Un conocido abogado jura que ya tiene los nombres de siete magistrados de la próxima Corte —hombres y mujeres— y que se quita el nombre si no quedan. Pero como a la “people” le encanta que le den atol con el dedo, se ha tragado la vara de que habrá nueva Corte “despolitizada”. Ja... je... ji... jo... ju...

BULTIC. Columbraron a Amber Heard comprando ropa en una “bultic” en NY luego de que perdió el juicio contra el Pirata, su ex, y le debe pagar ocho millones de verdecitos por haber difamado al pobre hombre.