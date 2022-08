MISA. Pues, hombre, Hilario, a Xiomara no le ha quedado de otra que convocar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de JOH. La misa de cuerpo presente será mañana en Palacio.

NOVIO. A ver si llegan, en carne y hueso, el FG y el muchacho de Lepaera o mandan a segundones, porque ya en distinta cancha no es igual. Seguro que tanto unos como otros estarán incómodos, como cuando el novio llega a pedir la llegada a la casa de la novia.

PARALELA. Lo cierto es que el tal Consejo ya no debería ser convocado y lo que procede es su eliminación. Y ese nuevo CNDS sería una paralela para Xiomara y más burocracia. ¿Y no es que no hay dinero?

ESCUELA. Hasta en la escuela enseñan que los poderes del Estado son independientes, sin relaciones de subordinación y, si JOH violó eso, no significa que deben seguir con lo mismo.

MONA. Quién no sabe aquí las razones que tuvo JOH para crear esa figura y, si tanto se criticó eso en el pasado -la concentración del poder-, ¿cuál es la gana de seguir con la misma mona?

ONDA. El hijo de Carlón y ministro de Defensa avisa que no será un secretario, sino, una secretaria ejecutiva, y en esas redes ya andan con la onda de que “Patricia Rodas viene y nadie la detiene”. Será.

REDES. “Pucha, vos -le dice un chusco a otro en esas redes-, primero estábamos preocupados porque decían que el secretario ejecutivo iba a ser Mel, y ahora es que será la Patty Rodas”... “Ayyyy, no”, dice otro. No hallan qué inventar.

CNA. Avisa Gabriela, desde su trinchera del CNA, que esa nueva Ley del CNDS que Redondo quiere meter a la brava “crea un monstruo político, omnipotente y policíaco, que recurre al terror para imponer una dinastía de poder absoluto”. ¡Vaya, jodido!

CNDS. Hombre, si su esposo quiere de verdad ayudarle a la presidente Xiomara Castro, debería retirar ese proyecto del hemiciclo y pedir la derogación del actual CNDS. Nada cuesta.

RIXI. Allí anda la Rixi bien enojada porque algunos están criticando el uso de las reservas del Banco Central. ¡Hipócritas! les manda a decir.

GACETA. Desde los dominios de Aldanita avisan que XC ya firmó los contratos de la AMDC y que solo falta la publicación en La Gaceta. Ojalá, porque todo está parado.

TIRSO. Aclara Tirso Ulloa que él no ha enviado ningún chat en el IP pidiendo que votaran por Mario Urquía en la elección del CAH, y asegura que eso “viene de gente mal intencionada de allí adentro”.