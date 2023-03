APLAZADA. Acaba de salir del horno, bien calientito, el informe del Departamento de Estado de 2022 sobre corrupción, derechos humanos y otros demonios en las Américas y, qué creen, Honduras aplazada otra vez.

CUENTA. El informe imperial indica que el 2 de febrero del año pasado, el “congreso del pueblo” aprobó una Ley de Amnistía, con carácter retroactivo, la cual benefició a 24 uñas largas -dice el texto- del gobierno de 2006 a 2009. ¡Adiós otra vez a la Cuenta del Milenio!

CHINO. No tarda en aparecer el chino Reina agarrando a pedradas la embajada y gritando, a los cuatro vientos: Injerencistas, tales por cuales, come cuando hay, saltatapias, robagallinas...

MEDIOS. Lo divertido es que, cuando en gobiernos anteriores salían esos informes, los diputados de Libre armaban hasta carnavales y quién los aguantaba volando candela en todos los medios.

YEGUA. “Le quedó grande la yegua”, le dedican los pobladores de la Guillén al gordito Aldana, porque ya se cansaron de esperar las obras de mitigación y las casitas.

VICE. Julissa, Julissa, no escupas para arriba, le dicen fiscales y empleados del MP. Aseguran los ilustres que la vice de Seguridad también recibe salario completo como jefe de Morfología de la UNAH. ¡Ahhh! y que nunca ha hecho una autopsia.

CAZAÑA. Hombre, Marco Eliud jura que Cazaña va de chuso, extraditado para el imperio, por todo el despilfarro que hizo en el Inprema y su aparición en la Lista Engel.

MEJOR. Como el cuento de la tortuga, “Papá Pitufo” y Tavo Sánchez mandan a decir que mejor no los sigan presionando con el mentado plan contra la inseguridad, porque se van a embrecar y no harán nada. Jueeeeee...

OTRA. Por cierto que no han presentado el informe de las dos masacres -la de Comayagüela y la de Comayagua- y ya hubo otra, esta vez en Olancho.

ONDA. Melquiades anda con la onda que en las altas esferas ya hubo dos intentos por montar la cosa aquella, y que los asesores cubanos están cerrados que falta la tercera, y que la tercera es la vencida. Será.

FUEGO. Ojalá y no terminen de zamparle fuego a la pobre Honduras. Si de por sí no hay día de Dios que no haya protestas por aquí y por allá, no digamos con eso.

PLAN. A Melquiades le pasaron el guacho que el plan es apoyado por personajes solapados de otros partidos, quienes, con tal de seguir mangoneando el poder, son capaces de pactar hasta con el mismo demonio.