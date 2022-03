PELOS. Que se deje venir como quiera con la querella, le manda a decir María Luisa a Vilma Cecilia, porque ella -asegura- cuando dice que la mula es negra es porque tiene los pelos en la mano. Será.

QUIQUE. Hombre, una noticia alentadora en medio de todo este desmadre es la captura -con pruebas y todos los mikis- de los presuntos asesinos del padre “Quique”. Qué bueno.

GREÑAS. Y no importa si lo hizo la DPI, la ATIC, la Scotland Yard o quien sea, porque parece que la chepa y el MP han estado agarrados de las greñas por el caso.

JOH. Gran expectación anoche entre la “people” por saber si “to be or not to be” con la extradición de JOH. Y el juez remató anunciando que hasta las 8:30 de la noche abriría el sobrecito de si “habemus extradición” o no.

CLAVEL. Pues, hombre, Hilario, la bulla es que Rosita es pa...fuera que va hoy y que quedará libre de todo clavel. Será.

SOMBRA. Le han volado en esas redes a los aesejotas porque parece que ya se le dieron vuelta a JOH. Pasaron, dicen unos chuscos, 12 años bajo su sombra, no salían de Casa Presidencial “y hoy abandonan el barco como las ratas”. I can’t believe it.

LÍNEA. Solo a revolver el avispero vino el diputado Pepsi con su propuesta para cantarle las golondrinas al personal de primera línea de los hospitales nombrado desde 2020.

BEATRIZ. Reaparece Beatriz y le manda a decir a la diputada engreída por Cortés -también de Libre- que el personal de primera línea “no son turbas” y que no cree que cuando atendieron a los enfermos por covid en los hospitales les hayan preguntado de qué partido eran.

SESAL. Encerrona y media la que le hicieron al diputado Pepsi en la Sesal y tuvieron que llamar a los tales colectivos para que llegaran a rescatarlo.

DÍA. La violencia solo engendra violencia y, si esos mentados colectivos siguen como van, no está tarde el día en que haya una tragedia. Ya es tiempo que Sabillón desarticule esas bandas de vagos, que en nada se diferencian de la MS-13, y que ponga orden.

ORDEN. Ajá, y adivinen quién dio la orden para que los motorizados entraran a Salud, como Pedro por su casa. En lo que vinieron a quedar los diputados del PSH que iban a “cambiar” Honduras.

PURA. Cualquier semejanza con tiempos de campaña es pura coincidencia. Bueno sería que Libre ya empiece a gobernar. ¡Ahhh! Y que ya dejen de decirles cachurecos a todos los empleados de Salud.