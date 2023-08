JENNY. Xiomara dice que los diputados de oposición boicotean la elección de los mejor evaluados por la comisión de dictamen. Si lo que vale es el trabajo que hizo la JP, y la mejor evaluada fue Jenny Almendares, y ni por cerca la ha tomado en cuenta Libre.

JUNTA. El trío bateó la propuesta de una nueva junta interventora para el MP, como aquella que encabezó la Guzmán en los tiempos de JOH y que integraron, además, Lino y María Antonia.

DIRECTOR. Fracasó la interventora, pero tampoco pasa la pretensión de los cachurecos de tener un director de fiscales electo por el Congreso.

HAITÍ. En otras palabras, el maíz sigue a peso y todos los caminos indican que a Libre -que ni por cerca tiene los votos que ocupa- solo le queda negociar o recurrir a la salida de los primates: “elegir” al FG a patadas, como al Redondo -como ya han amenazado- y convertir a Honduras en un segundo Haití.

UNIR. Hasta ahora, además de evidenciar que solo tiene 52 de los 86 votos que necesita, lo único que ha conseguido Libre es unir a la oposición y todo gracias a las bravuconadas de algunos de sus líderes.

CORVAS. Para solo citar a uno, el diputado Juan Ramón Flores salió ayer, como siempre, envalentonado, bufón y soberbio, diciendo que la oposición tiene hasta hoy para doblar las corvas, sino, ya van a ver.

LEJOS. Esta clase de diputados, lejos de contribuir a un arreglo, lo entorpecen. Es como el Nerón del SAR cuando llegó al hemiciclo a insultar a los diputados. Mejor no me ayudes, compadre.

FIRMES. El PSH, el PL -menos los tres traidores aquellos- y el PN se mantienen firmes, como el Congolón, en no permitir que Libre se salga con la suya e imponga al pariente de la Rixi que, por cierto, tiene claveles por todos lados. Clavos en la avenida La Paz, falsificación de documentos y falso testimonio ante la JP.

MAMO. La “Mujer Araña” asegura que más de la mitad de los diputados calixtos no están dispuestos a votar por Johel, no solo por estar emparentado con la Rixi -que no topa a su líder supremo- sino, porque temen que luego de los opositores de los otros partidos les toque el turno a ellos. Es pa’l mamo que van...

VACANCIA. Los abogados constitucionalistas serios ya dejaron claro que no habrá vacancia en el MP a partir de mañana, sea que renuncie o no renuncie Chinchilla. Quedaría el adjunto o, en su defecto, el director de fiscales. Eso dice la Ley. No es ningún invento.