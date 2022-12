BONO. Hombre, todos los jefes de bancada ya confirmaron el bono navideño de las 100 mil yucas, y aun así el Redondo tiene el valor de decir que son “inventos”. ¡Habrase visto tanto cinismo!

MAYOR. Reaparece JJ Mayor, el paisano de Pedrito Castillo, y le pide a la JN la “inmediata” publicación de expedientes de los candidatos a magistrados de la Corte. Será.

CICIH. Xiomara y Héctor pintaron llantas ayer a NY, en vuelo comercial, supuestamente a “concretar la llegada de la CICIH al país”, según un tuit oficial de la Secretaría de Prensa.

AVIÓN. Hombre, los funcionarios segundones y hasta los tercerones viajando a USA en el avión presidencial -el “air force one” catracho, y Xiomara en vuelo comercial. No se vale. Si los miaus lo usan, que también lo use ella, que es la jefa.

SIGUE. Pero, Maribel Espinoza jura que todavía neles pasteles, que la CICIH sigue en veremos, y que todo el desmadre es por el billete para financiar a las “panteras rosas” que llegarán de afuera a contarle las costillas a los uñudos.

ONU. Maribel Ya aclara que la ONU es una institución seria y que, si se mete a ese rollo de la CICIH, es para hacer bien su trabajo y que no permitirá que el gobierno la financie, y que luego la quiera manipular. Será.

TELETÓN. Casi los 14 millones dio Xiomara a la Teletón, como una muestra, dijo Héctor, su secre privado, de la confianza que tiene su gobierno en la gran obra de amor. 13 millones 720 mil ranas. Qué bien.

PAPI. Otro que se llevó la cerca con la Teletón fue “papi a la orden”, que donó medio millón de ranas, pese a que ya no es alcalde ni candidato ni funcionario ni diputado ni nada.

TRAGAN. Gritada y media la que le dieron al “Sponda que responda”, y a Cazaña, en el congreso del Colprosumah. O sea que ni sus congéneres del magisterio los tragan.

LINCHAN. Lo divertido es que el Sponda, como siempre, llegó con el disco rayado del mentado “golpe de Estado” y no lo dejaron ni terminar su perorata. Un poquito más y los linchan.

CHAT. Beatriz regó en varios chats los whatsapps que le ha mandado Redondo, los cuales califica de amenazas, y manda a decir que así actúan los “dictadorzuelos”.

TODO. “Ve, el de facto me escribe para amenazarme”, denuncia la Bea, pero jura que no se retractará. “Sostengo todo lo que he expresado sobre Redondo. No me retracto y lo que he dicho puedo probarlo aquí y en cualquier parte”, dice. ¡Vaya, jodido!