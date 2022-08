CHIMIRRI. La bulla en Hondutel es que Chimirri está tras bambalinas, en misas negras con Orlando Mejía y Robles, maquinando para reventarse a Montoya y volver... volver... volver... a tus brazos otra vez...“I can’t believe it”.

ARAQUE. Hombre, le ha llovido que es un contento al Araque por la remodelación de sus aposentos palaciegos, nada menos que por medio millón de yucas. Hasta la misma “people” de Libre anda encachimbada.

MENOS. A ver si el olanchano hace o dice algo. En los tiempos de su paisano, el hombre de El Chimbo, por mucho menos que eso su amigo se tronó a Óscar Escalante.

ENTENDIDO. “No entendés que no hay dinero... este no entiende... yo pensé que habías entendido... no hay dinero... andá conseguí el pisto vos, pues”...

PRIVADO. Quiénes serán esos diputados cachurecos que, según Redondo, en privado le dicen “presidente” y solo le pasan mandando papelitos y pidiéndole favores. ¡Bárbaros!

RAYO. El Tommy jura por Mario Pérez que el color de la bandera cachureca es azul turquesa -como el Pabellón Nacional- y se cambiarán a ese color porque así lo mandan los estatutos. Un rayo les va a caer.

LLANURA. Por lo visto los cachurecos ya están chochando en la llanura, porque por allí también apareció la Johanna, mocionando para exonerar de impuestos los productos femeninos. Será.

LLANTAS. Hombre, estamos jodidos todos ustedes, como dice aquel, más de la mitad de los hondureños quieren pintar llantas del país, la gran mayoría para el imperio, revela el último informe de Barómetro de las Américas.

MITAD. El estudio de Barómetro también destapa que más de la mitad de los hondureños -51 por ciento- ya no cree en la democracia y hasta apoyarían un golpe militar, y solo el 49 por ciento sí cree todavía.

IHSS. Avisa Leitzelar que el IHSS dejará de recibir seis mil millones de ranas con la derogatoria de la Ley Marco de Protección Social y, de “chascada”, los niños de 11 a 18 años han quedado hule con la seguridad social.

RAP. Ajá, y para rematar han dejado en el limbo al RAP con el billetillo que recibía, y ya no podrá competir con las AFP privadas. Esas son las “gracias” de esa cantaleta de la “privatización”. Lo lógico era que el CN reformara la Ley y se volara los entuertos.

ACOSO. Denuncias ante el MP por acoso sexual en el despacho del “resignado” de la tele, pero no contra él, sino, contra el coordinador de la oficina.