PATITAS. ¡Qué divertido! Los chepos encienden las sirenas cuando llegan a un barrio caliente, para no enfrentar a los delincuentes, una forma “muy elegante” de decir patitas... pa’ qué te quiero.

VUELTA. Adivinen quién es el viceministro refundacional que ya le dio la vuelta al mundo en 80 días y que, no bastándole con eso, también tiene enchambada a su esposa, nada menos que de embajadora. ¿Y los colectivos? Very well, thank you.

BCIE. ¡Duelo de titanes! Belinda le corrió a la esposa del BCIE a Araque y Araque, en el contraataque, le despidió a su hija de Banhprovi. Jueeeee...

CHULA. No le salió ni la chula con la embajada en las Europas al resentido y amargado, y se lo reventó el mismo que quedó por él en la “U” privada, de donde nunca debió haber salido.

PL. En el PL ya circulan encuestas, con Azconita petateando a mundo y a reimundo, incluido los excandidatos. El valiente Quintín también aparece bien rankeado.

PRUEBAS. Sepa Judas qué estará pasando, pero en NY volvieron a suspender la audiencia de JOH, y el abogado avisa que no sabe por qué puercas. La bulla, aunque se enojen sus “amigos” de Libre, es que la Fiscalía no tiene pruebas.

CRISIS. El olanchano manda a decir que esos recursos en la sala aquella, en contra de la directiva piruja del Congreso, podrían desatar una “crisis política de grandes proporciones”. “I can’t believe it”.

ATAQUE. Según Mel, “solo insinuar que es ilegal (la directiva del CN)... es un ataque al sistema republicano”... Ajá, y cómo va a ser legal si solo la “eligieron” 44 diputados.

FECHA. Al igual que el oráculo, Mel Zelaya, en declaraciones a un diario “jampedrano”, también defiende que la directiva del CN es legal, solo porque fue “electa” el 23 de enero, no importa si solo votaron 44 diputados y que a Redondo lo haya juramentado el “Chele Macarrón” o “Mamalicha”.

LISTOS. Los blanquitos se declaran listos, y avisan que cuentan con el apoyo de algunos ministros refundacionales, que en 2009 marcharon juntos en defensa de la democracia. Será.

LLUVIAS. Para que vean que el hombre no se olvida de su “people”, desde el mamo, allá en NY, envía su mensaje de solidaridad por los estragos de las lluvias. Solo que no avisa si volverá, como McArthur.

REPRESAS. Asegura JOH que dejó casi lista la construcción de 16 represas, para controlar inundaciones y generar energía, riego, agua potable, turismo, piscicultura, en fin. Será.