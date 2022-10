CORTE. Adivinen quiénes son los magistrados de la actual Corte que van por la reelección. To be or not to be. ¡Ahhh! Y ya se anuncia la primera impugnación para una abogada candidata por parte de un exembajador en cuzcolandia.

TPS. Que nadie se aflija ni se afloje, le manda a decir a los tepesianos Fofo, el flamante ministro de la Presidencia, porque solo son unos cuantos y no pasará nada si el imperio no aprueba un nuevo TPS.

CHAT. Otra vez el maíz a peso en la bancada de Libre, entre los leales al olanchano y la bancadita de JC. La bulla en el hemiciclo es que hasta se salieron del chat del WhatsApp. Será.

CANADÁ. Pero la bulla, al menos hasta ayer al mediodía, era que desde el Juan Pablo II le han estado engatusando a sus diputados a JC, y hay una que ya va de vuelta de embajadora a Canadá.

GRINGOS. A propósito del nuevo tracateo con la embajada imperial, Bukele solo les pasa volando candela, y ayer le donaron cuatro helicópteros virguitos. Quién entiende a los gringos.

HORA. La bulla entre algunos chuscos muy cercanos a Palacio es que sus amigos no ven la hora de seguir los pasos de Danielito y declarar non grata a la embajadora imperial y, hasta la vista, baby. ¿Será?

PLAN. Los mismos chuscos juran que el plan incluye cantarle las golondrinas a los chinitos taiwaneses y matrimoniarse con los pekineses, así es que, ya saben.

IHSS. Hombre, pocos o nadie sabía, que la “Mujer Maravilla” estaba de subdirectora del IHSS. La doctora manda a decir que se salvó del atentado porque “pude esquivar la bala”. Jueeeee...

MADRE. Otro rifirrafe entre cachurecos y refundidores, esta vez entre el Tommy y el Sergio Castellanos. Mentada de madre de uno y de otro. ARDE. Ya días que le vienen diciendo a Sabillón y al director de la chepa que su trabajo no solo es capturar extraditables. El delito de a pie está que arde y solo son sombrerazos.

VUELTO. Los transportistas juran que la extorsión se disparó desde que le volvieron a dar a la chepa -sepa Judas por consejos de quién- la administración de los centros penales. ¿Y la depuración?

SOLO. Hombre, para qué gastar pisto y tiempo en campañas si, según la tesis de aquel que dijimos, solo es cuestión de contratar a la MS-13 o a la 18, tomarse el hemiciclo el 22 de enero y, al día siguiente, el mero 23, hacer la elección de la directiva, no importa si solo hay cinco, diez o 44 diputados. Y que la juramente el “Porky”.