LEER. Por allí mandan a Carlón a la Facultad de Derecho a leer a John Locke y al Varón de Montesquieu sobre división de poderes, pesos y contrapesos y Estado de derecho. Como dice que el pueblo le dio el “mandato” a Libre de poner al fiscal.

CHURRO. Al final la cumbre alimentaria de París resultó churro y ni siquiera Macron, el anfitrión, que tiene su despacho a solo unas cuadras de la sede, asomó el cacho.

COSA. Hombre, una cosa es una cosa y otra es otra cosa, como dice aquel. Una cosa es que los ticos iniciaron este desmadre de las visas y otra que Honduras rechace su propuesta de excluir al transporte de los visados.

BURRADA. El visado es una burrada del ministro de Seguridad tico, buscando chivos expiatorios ante su ineptitud de combatir el crimen en su país, pero Honduras no debería rechazar la inclusión de sectores.

LOCO. Si bien la balanza comercial es muy desfavorable a Honduras -cinco a uno- urge buscar soluciones. Además, donde hay un loco -o un inepto- como el ministro y el presidente tico, que no hayan dos.

DERRIBA. Penoso y vergonzoso que mientras el mundo entero derriba todo tipo de barreras al comercio, aquí, en Centroamérica -una región miserable- vamos para atrás, como el cangrejo.

VAGOS. Hombre, de por sí la capital es un infierno vial, y anoche estaban otra vez los vagos encapuchados de la UNAH tomándose el bulevar Suyapa. ¿Y la policía? Very well, thank you.

RED. La bulla en Ciudad Universitaria es que quien está detrás de las tomas es una exdirectora de la Red Solidaria, que maneja un sector de los tales colectivos, con el apoyo del ruso Rasel.

MEU. Será cierto que Fausto Cálix patentó el MEU y por eso los nuevos encapuchados le tuvieron que clavar otro nombre a su movimiento.

BARRIDA. En esas redes juran que Fausto acaba de hacer una gran barrida en Aduanas. Esa es la otra cosa, el próximo gobierno, llegue quien llegue, deberá reconstruir la administración pública, porque Libre la ha convertido en un lupanar, llena de activistas y de gente inepta.

PAJA. Avisa Power Chicken que aspira a una refundación, en educación y salud, “no una que sea de paja”. ¡Vaya, jodido! No es posible, dice, que niños se sigan desmayando en las escuelas porque no han desayunado.

NUBES. “Prohibido olvidar” a la hora de volver a votar, dicen unos chuscos, el desmadre en los hospitales, la canasta básica por las nubes, el aumento del desempleo, la inseguridad, en fin...