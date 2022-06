FIRMES. No hay tales de bancaditas, avisa Jorge Cálix, y todos los diputados están firmes con Xiomara y con el olanchano, así es que, ya están sabidos.



CHORRERA. Cualquier mal pensado diría que ha sido chorrera luego de las llamadas de Palacio. El mismito cuento de todos los gobiernos. Los diputados del partido en el poder -y sus aliados- son borregos del Ejecutivo, porque si no, no hay peluche, papa...



BANDA. Perdonados por Power Chicken los patanes de la Banda Ibanez, pero les puso de penitencia rezar diez Padres Nuestros y cinco Ave Marías, tal vez así se componen.



WILSON. Qué se habría imaginado Wilson Pérez, antes de la gran final Motagua-España, que tendría enfrentados a la SS y al MP. Una humilde familia de los bordos de SPS.



VISA. Hombre, pocos sabrán que varios periodistas se han ido en esas caravanas, mientras que otros, con más suerte, se la dieron con visa tras declararse en “calamidad doméstica”.



PLATOS. Hay varios periodistas que salieron huyendo de la crisis y allá están lavando platos y limpiando baños y servicios. Mejor por ellos, porque si se regresan y se rebuscan con su contratito de publicidad, ya les caen los ufercos y los acusan de delincuentes y narcos.



KEYLA. Cuando el caso Keyla Martínez, Julissa hasta corrió a echare la muerta a los chepos, pero ahora, como viceministra, jura de rodillas que a Wilson lo palmaron en enfrentamiento.



VACA. Ajá, y la presunta ministra de derechos humanos, le quiere dar órdenes al MP sobre lo que debe hacer con la autopsia. Las dos le han caído en vaca al MP.



AMOR. Pero en esas redes, donde nadie se escapa, los mismos que antes tenían de “heroína” a Julissa, ahora le tiran y aseguran que los ha decepcionado. “Lo que es -dicen- el amor a la chamba”.



REDES. Los chuscos en esas redes juran que hasta el más iletrado concluiría que a Wilson lo torturaron y lo mataron, porque su cuerpo presentaba una serie de golpes y laceraciones.



BORJAS. Llamado a María Luisa Borjas, según dice, a diferentes sectores para presentar denuncia contra el líder supremo de Libre por “usurpación de funciones”. Sepa Judas a que se referirá.



RIATA. Allí les están volando riata porque no solo mandaron a Héctor a la Cumbre, sino, a Melito -el hijo menor- que no ocupa ningún cargo en el gobierno. Lo bueno es que allá también anda el embajador en la OEA, porque con eso saldan -y con creces- la ausencia de Xiomara.