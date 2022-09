CICIH. Xiomara tuvo misa con Toño, el portugués de la ONU, y acordaron meterle el acelerador a la venida de la CICIH. A ver, dijo el cieguito, porque mientras no le den volantín a varios adefesios que ha aprobado el CN, quien sabe, papa...

BORIC. Para más Boric, de la izquierda chilena, pidió la liberación de los presos políticos de la “dictadura buena” de Nicaragua. De allí todos se han hecho de la vista gorda.

PECHO. Pues, hombre, Hilario, viene aumento para los maestros. Al fin les respondió “Sponda que responda”, aunque quien anda sacando pecho es Cazaña.

JABÓN. La bulla es que todo ese desmadre por la falta de medicamentos en los hospitales es secuela de la gran “ideota” del Congreso de darle jabón a los fideicomisos.

CACHOS. Una cosa es que los cachos hayan hecho micos y pericos con algunos y otra, muy distinta, que ninguno fideicomiso haya servido. Es como que cerraran la Anapo por la tragedia.

ANAPO. A propósito, ya casi se cumplirán dos semanas de los muertos en la Anapo, y pareciera que todos en la Secretaría de Seguridad se están haciendo los curritos con los resultados.

ALGUIEN. A Julissa le han volado en esas redes porque al siguiente día de la gaseada llegó al hospital y le preguntaba a los muchachos (as) delante de los chepos: “¿Hay alguien aquí que haya sido torturado?”. A lo mejor se acordó de la película del Titanic: “¿Hay alguien allí?... ¿Hay alguien allí?...”.

SESAL. A propuesta de Marlon Lara, LR anuncia una comisión de diputados médicos para que le echen la segunda con la compra de medicamentos al que llegó como Superman a la Sesal y hoy está más enredado que una patastera.

TÓRAX. El CMH se suma a la lucha por la falta de medicamentos, y confirma que en el Tórax no hay ni guantes ni jeringas, y tampoco pago al personal.

FRACASO. El fracaso de Matheu: sin salarios, sin jeringas, sin medicamentos, sin orden, y ahora responde despidiendo a la directora del Tórax solo por denunciar su ineptitud.

LEGIONES. Xiomara le echó el muerto por las caravanas al neoliberalismo y a la narcodictadura. Ajá, y esas legiones de venezolanos que pasan por aquí, por qué se irán si Chávez y Maduro ya tiempos acabaron con el neoliberalismo.

BUENA. Qué más narcodictadura que la de Maduro y del caballo Diosdado. Pero allá sí es buena, y hasta la idolatran, aquí es mala y culpable de todos los males. ¿Entonces? To be or not to be.