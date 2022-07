TACOS. Por hacer un bonito, hizo un feo. Le llueve sobre mojado a la first lady del imperio por comparar a los latinos con “tacos” mexicanos y con bodegas del Bronx.

DURO. A otro que le llueve duro y parejo es a LR por su gran “ideota” de darle cristiana sepultura a la Junta Nominadora y suplantarla por una “comisión de notables”.

MANCHAR. Qué ganas de meter a líos y de manchar la imagen de gente tan buena, profesional y pulcra como los científicos Sir Salvador Moncada y María Elena Bottazi, y demás miembros del elenco.

FALTA. Si aquí ya solo falta que propongan importar a un presidente o presidenta para Honduras o que traigan chepos de Kazajistán a combatir las maras y la extorsión.

PNUD. Hombre, Honduras aparece de nuevo, a “mucha honra”, en el último lugar en la región en el Informe sobre Índice de Desarrollo Humano del PNUD, no digamos en LA. Pobre, pueblo, pobre...

DAR. Para terminar de rematar, el propio INE confirma una pobreza del 73 por ciento y una extrema pobreza del 53 por ciento. En vez de mejorar, hemos retrocedido. Vergüenza nos debería dar.

LOCURAS. Que se dejen de locuras y de jugar al populismo, manda a decir el Urtecho del Cohep, luego que el De María, de Sajonia y de los santos de Palacio ha amenazado con otro aumento al salario mínimo.

COYOL. Pareciera que algunos funcionarios viven en la Honduras de allá, y no en la de acá, y todavía no les cae el veinte que la novia no está para tafetanes. Las pobres empresas y microempresas a puras cachas están a coyol quebrado, coyol comido, y las quieren terminar de reventar.

PADRE. La embajadora imperial, la representante de la ONU y la “people” de la SC insisten con la transparencia en la elección de la nueva Corte, y mandan a decir que no hay Estado de derecho sin un Poder Judicial independiente. A ver si se oye, padre...

VUELOS. Calvario y medio viven los pasajeros que viajan por Palmerola ante la inoperancia del personal de la “migra”, que está horas en despachar al cliente, y ayer muchos perdieron sus vuelos.

FOTOS. Será cierto que a los pocos turistas que visitan las Ruinas de Copán, el Castillo de San Fernando de Omoa, Trujillo y Gracias no los dejan entrar con cámaras “porque está prohibido tomar fotos”.

LUNA. Denuncian que las terminales del transporte son gobernadas por pandilleros. Con razón la extorsión está a la orden del día. ¿Estáis oyendo, Sabillón?