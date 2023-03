NADIE. Hombre, no había nadie más que recibiera en Palacio a las enfermeras, que el asistente del asistente del asistente del olanchano. No hay dinero para darles el reajuste, pero, les deberían de dar aunque sea casaca. Qué sabe ese muchacho que les mandaron.



PURGAR. Ya de perdido, las hubiera recibido Marcos Rosa, el asistente del líder supremo, porque, lo único que consiguieron fue purgar más a las enfermeras.



ERICK. Será cierto que el controversial Erick tiene a una licenciada en historia en las relaciones públicas de la ENEE. De por sí no hay chambas para los periodistas y, las poquitas plazas que hay, se las dan a otras profesiones. ¿Estáis oyendo, Osman?



VACA. Hombre, si no fuera por las remesas, el lempira ya estaría como a mil por uno, dicen los economistas serios. ¿Se dará cuenta de eso la “vaca intelectual”?

BOLÍVAR. A lo mejor el semoviente universitario quiere que el lempira siga los pasos del bolívar, la moneda de su “paraíso celestial”, donde, en un tiempo llegaban a los bancos a cambiar los billetes hasta en carretillas, sin ofender lo presente.

CUBANOS. La bulla es que esa gran “ideota” de usar las remesas para importar maquinaria y convertir a Honduras en una “potencia industrial” es un parto de los asesores cubanos que la “vaca intelectual” tiene a tiempo completo en su corral.

FACTURA. En esas redes fecales circula la factura por casi 600 mil yucas que Ricardito, el gran estratega de la refundición de la Patria, gastó en mandar a siete de sus asesores cubanos a pasar Navidad a la isla. ¡Habrase visto semejante despilfarro! Pobre, pueblo, pobre...

CHUPA. Los mismos excompañeros de chupa del “Esponda que responda”, los dirigentes magisteriales, admiten que las tales escuelas normales “bilingües” son más falsas que un billete de a 300 y que mejor se quedan callados por temor a caer en desgracia con el líder supremo de Libre.

M-19. Está perro ese rifirrafe entre Petro y Bukele, por las cárceles y la reducción de los homicidios, pero el que comenzó fue el ex M-19. “El que escupa aquí es que es macho”, como decían en la escuela.

BÁSCULAS. Bueno ¿y las llevadas y traídas básculas? Edgardo Menéndez insiste en que el IHTT, en vez de poner orden en las carreteras y sacar de circulación los camiones y furgones con sobrepeso, les vende permisos para que transporten la carga que se les antoje y se terminen de pasear en las pobres vías.