CAF. Bueno, a ver qué pasa esta semana, si el usurpador del CN -que cumple los mandados de Libre al pie de la letra- convoca a los suplentes y “ratifican” el acta de la CAF. Eso o, sencillamente, la “ratifican” a patadas.



CHAMBA. Lo bueno es que ya tiene chamba la CICIH, si es que viene dentro de mil años, porque el que pague -u ordene pagar- esos once mil millones sin ratificar el acta, cometerá un delito penal aquí y en la China, como bien dice el diputado Umaña.



TIRSO. Y, a aquellos que andan diciendo que eso de la CAF es “cosa juzgada”, como Carlón, les piden que mejor hagan como Tirso y le manden a la afición una foto en bikini.



CESIA. Que alguien me explique, piden unos chuscos en esas redes, cómo es que no hay pisto y en Casa Presidencial le regalan cinco mil dólares mensuales a Cesia Sáenz solo porque canta y es gran Libre.



BOTAR. La lista de regalías -al estilo cachureco- sigue con 6.5 millones a cada diputado, para tenerlo alineado, y ahora, para rematar, quieren botar 470 millones de dólares solo para seguirse endeudando con un banco. Pero, ¿“no entendés que no hay dinero”?911. Otro pleito en las altas esferas. La bulla es que la interventora del 911 anda juca con el gerente de Hondutel porque resulta que no les regó maíz cuando anunció la reactivación de las cámaras.



KENTUCKY. La comidilla en los pasillos de Copeco es que el “coronel Kentucky”, como le han clavado al interventor en jefe, anda maleado y hasta se trajo parte de su equipo, molesto por la actitud de José Morales.



SHOW. Montaron un show mediático, dicen, para anunciar la “reactivación” de las cámaras y en el mismo 911 juran que de 850 cámaras en la capital, solo reactivaron 46, y el resto del país nada.



TRANSMITEN. La otra cosa, dicen en Copeco, es que las cámaras solo transmiten en tiempo real, no graban. ¡Ahhh! y dijeron que habían reactivado las cámaras en Comayagua y La Ceiba y el 911 no tiene vigilancia en esas ciudades.



VÍDEOS. Hombre, ya casi año y medio del gobierno de la refundición, y todavía nadie manda un boletincito a los distintos medios, con videos y fotos de las actividades de XC. El deber de los encargados es enviar la información y allá el medio si las publica.



MANDAR. Esto, en primer lugar, porque no todos los medios tienen la capacidad de mandar reporteros a todos lados y, segundo, porque en la Casa Presidencial hasta en eso son sectarios.