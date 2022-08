PAGO. Hombre, eso de Hondutel ya es demasiado, y mejor que le pongan una bomba. Cuatro y cinco meses sin pago. Ahora hasta el sindicato paralelo se ha lanzado a las calles.

CEPAL. A pesar de los pesares, avisa el canciller, Honduras será el tercer país que más crecerá en la región después de Panamá y Guatemala, según una gráfica de la Cepal. Qué bueno.

RIESGO. Pero, como unas son de cal y otras de arena, un indicador del BCH avisa que la línea de Riesgo País sigue hacia arriba y se terminó de disparar este mes, con todo ese desmadre del CNDS.

COLA. Y vieran cómo le abona a la calificación Riesgo País ese discurso de “conciliación” y de “amor al prójimo” de la ministra de Finanzas. Cada vez que habla es carrera de inversionistas haciendo cola en los aeropuertos para venir a invertir aquí.

SECRETOS. Por cierto, la Rixi le sale volando candela a la Ley de secretos y en el proyecto que mandaron de Palacio sobre el nuevo CNDS, allí va de nuevo en uno de los artículos y hasta con una cuarta más.

NUEVO. Lo divertido es que “no entendés que no hay dinero” y ese nuevo CNDS que pretenden crear es otro elefante blanco, con secretario ejecutivo, técnicos, asesores, una clara paralela a Sabillón y a las mismas Fuerzas Armadas.

HULE. Ajá, y si la mayoría de los ilustres de la JN serán de Libre -como indican todos los caminos- y dejan hule a los otros partidos en la lista de los 45 que mandarán al hemiciclo, ¿qué pasaría?

CAFÉS. La “people” es pelis para elucubrar en esos cafés de los moles. Allí andan con la onda de que no quieren que haya elección de una nueva Corte, para llamar al “soberano” -como cuando Redondo- a tomarse el hemiciclo porque la “narcodictadura sigue viva y le quiere arrebatar el poder a Xiomara”.

TASÓN. Otros, que no se comen la tortilla así nomás, creen que todo ese desmadre por el nuevo CNDS es por el billete del “tasón” y que por eso la Ley de secretos va camuflada en uno de sus artículos, para no rendir cuentas, como JOH. Será. “I can’t believe it”.

SICA. A ver qué tal el encuentro de hoy entre Pedro Sánchez y Xiomara Castro. Se acabaron las cumbres iberoamericanas y las del Sica en la región. Ojalá y vuelvan a promover la integración.

LOMO. Hasta Pedrito Castillo, que ya días anda con las coronas en el lomo como presidente de los peruanos -por corrupción- se acaba de solidarizar con la Cristina por la “persecución política”.