TATAS. El imperio dona otras 153,600 vacunas pediátricas a Honduras. Y de qué sirve si los tatas no quieren vacunar a sus hijos. No se vacunan ni ellos. Pobre, pueblo, pobre...

DEUDA. En esas redes le han volado a la Rixi por los 67 millones que corrió a aprobar para pagarle la deuda a los “pobres” partidos políticos, pero no tiene pisto para cancelarle el salario a miles de empleados públicos, incluidos médicos y enfermeras.

SEDE. Celebración virtual este año del Día de la Independencia en la embajada imperial, por aquello del covid, y será hasta el otro año que volverá la presencialidad el 4 de julio, ya en su nueva sede.

VIRGILIO. Hombre, hasta que al fin se coló Virgilio Padilla en el gobierno de Libre, nada menos que becado en la mentada CREE, a quien nadie le cree. Buen billete se va a echar allí. ¿Habrá conseguido solito la chamba o lo metió su amigo Salvador?

ORDEN. Avisa Beatriz que no tarda en abrirse un Only Fans para poder sobrevivir, porque resulta que su “amigo” Redondo no le quiere pagar su salario. ¿No será orden de allá del Juan Pablo?

CIPOTAS. Quién sabe cómo le vaya a Beatriz en Only Fans, porque la bulla de unos colegas es que allí solo debutan cipotas veinteañeras, incluida una conocida presentadora de TV. Mejor que le insista a LR con el pago.

ERP. La bulla es que viene un buen aumento para los docentes, como en el período 2006-2009 -con el pisto de la ERP- para comprometerlos a apoyar la mentada consulta y luego la tal constituyente. Ja...je...ji...jo...ju...

RICHARD. Muere el periodista Richard Rodríguez, pero no de covid, sino, de complicaciones por la diabetes. Tenía un gran vozarrón, cuando inició en la N en los 80, y luego desfiló por varios medios electrónicos. QEPD.

ESPALDA. A ver qué dice ahora Julissa, luego que se partió el pecho asegurando que Wilson Pérez murió en un enfrentamiento a tiro limpio con la chepa. La prueba científica de la ATIC -y los videos- revelan que al barrista del Real España lo golpearon y lo mataron por la espalda.

OTRO. No ha pasado ni una semana y ya hallaron otro tráiler con migrantes abandonados, siempre cerca de San Antonio, según ha confirmado Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.

BUENO. Lo bueno es que esta vez no hay hondureños. Hallaron a 13 indocumentados, 11 cubanos -el paraíso terrenal de los izquierdistas de cafetín de aquí- y dos nicas.