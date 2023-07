GUASA. En esas redes han agarrado de guasa la denuncia de “vidrio molido” y anuncian el arribo de la Scotland Yard, del Mosad, de la KGB y hasta del MI-6 a investigar ese “vidriericidio”.

LUZ. La cosa está que arde en Libre entre los diputados calixtos y los oficialistas, y la bulla es que la Rixi tiene hule a los ilustres, sin ver la luz al final de túnel.

SATÁN. El chele Castro confirma que ya solo quedan diez calixtos propietarios y cuatro suplentes y que el resto, incluido el hijo del Amable patepluma, ya sucumbieron ante las tentaciones de Satán.

POPA. La refundición va viento en popa, Honduras es ahora el país con más desempleo en la región, con más homicidios, más inseguridad jurídica, menor inversión extranjera, en fin... Congratulations...

ADUANAS. Hombre, vergonzoso ese reportaje de EL HERALDO Plus sobre la situación de las aduanas terrestres en Honduras: instalaciones tercermundistas, pésima atención, falta de personal, cero tecnología, en fin...

CULPA. Pero la culpa no solo es de este gobierno, sino de todos. A ninguno le ha interesado la infraestructura aduanera y da vergüenza, para solo citar una, pasar por El Amatillo y comparar la aduana de este lado con la del otro. Una diferencia abismal.

RETO. Ni el olanchano ni su brother Carlón han contestado el reto del Tommy de encaramarse los tres en un avión rumbo a NY a ver quién se queda y quién regresa. ¿Quién dijo miedo?

MISIÓN. Hombre, la dichosa misión de expertos de la ONU en misa con RasEngels, como le dice su amiga Beatriz, hablando de la tal CICIH cuando él es uno de los obstáculos para que no venga.

ALICIA. Ganas de venir a perder el tiempo a estos lares. Pero la culpa es de Alicia en el país de las maravillas, porque ella bien sabe que el Congreso no ha movido un dedo para derogar ni la tal amnistía ni el código de la impunidad cachureco.

RIXI. La bulla es que el olanchano se la dio de viaje, sepa Judas para dónde, y ahorita debería aprovechar Xiomara para poner en tres y dos a la Rixi y compañía.

QUIOTO. No hay tales, por más que ahora se quiera justificar, no hay excusa que valga. Cómo es posible que el capitán de la Selección va a un partido y no pague la entrada, solo porque él es él -su “majestad” Quioto- y, cuando lo echan, los insulta y les dice que agradezcan que alguien como él visita esa cancha “tercermundista”. Una pena este muchacho para la comunidad garífuna.