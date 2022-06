EXCUSAS. Están más divertidas esas excusas de Eduardo Enrique Reina, por la ausencia de Xiomara de la Cumbre, que las del Tony. El canciller dice que si Biden no hubiese sido invitado, XC tampoco habría asistido, en solidaridad con él. Mejor no me ayudes, compadre.

CHINA. Hombre, y si el gobierno de Libre solo anda buscando pretextos para matrimoniarse con China, ¿por qué no lo hace de una vez? Que prueben. Ya fracasaron una vez con Chávez, a ver qué tal les va ahora.

CACHO. Hágase la bancadita, dijo el chele Castro, y la bancadita se hizo. Pero la bulla es que el bigotudo olanchano estuvo muy ocupado llamando a uno por uno para que no asomaran el cacho.

JUCOS. Los diputados de Libre andan jucos, porque solo han estado agachando la cabeza y dándole viento a todo lo que llega de Palacio, y aun así no les riegan maíz y los siguen llamando “traidores”.

CÁLIX. Al final llegaron diputados de tres partidos y se ratificó a Jorge Cálix como coordinador de la bancada y a Marco Eliud Girón como el vocero oficial.

TILÍN. Ajá, pero si fueran otros los actores del culebrón, inmediatamente dirían que el tilín-tilín, que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.

NORMA. Hasta la Norma ha reaparecido para volarle candela a los presis que no asomaron el cacho, ni por cortesía, a la Cumbre de Los Ángeles.

PUEBLO. Los presidentes que no fueron a la Cumbre, manda a decir Norma Torres, “abandonan a su pueblo”. ¡Vaya, jodido! Ya se les dio vuelta, como tantos otros.

MANO. Los presidentes de estos países, dicen, son limosneros con garrote. Por un lado jetean al imperio cada vez que pueden -y hasta compiten por ver quién lo insulta más- y pasan con la mano extendida, como mendigos, pidiendo ayudas.

COMPRAS. Para que vean cómo cambian los discursos, Suyapita ahora le está exigiendo a la Sesal, la cual es manejada por su partido, que sople con las compras directas de medicamentos. Ni sabe para quién trabaja.

CAMILLERI. Avisan que monseñor Roberto Camilleri es el nuevo power de la Conferencia Episcopal, en reemplazo de Ángel Garachana, y el vocero cree que le tocará yuca en su gestión por los negros nubarrones que se columbran en el horizonte político. “I can’t believe it”.

EBAL. Clavo y medio el que le ha reventado a Ebal con esa denuncia sobre el millonario desvío de fondos en el IP cuando él era el amo y señor y le piden al MP que investigue ipso facto.