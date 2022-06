RENUNCIA. Leonel Sánchez, conocido dirigente cachureco en Olancho y pariente de Reinaldo, pide la renuncia de David Chávez y dar paso a gente que “no tenga cola que le pisen”. El PN, dice, urge de nuevos liderazgos.

SOL. Hasta el sol de hoy, Nasralla no ha dicho ni pío sobre el billete que sus diputados le quieren dar -de chascada- a los premiados con la amnistía, incluidos algunos con delitos de soborno.

CUMBRE. Bueno, y Xiomara va o no va al fin a la Cumbre de las Américas, la cual arranca hoy en Los Ángeles. El canciller avisa en un tuit que va él, pero Redondo dijo ayer en un programa de TV que podría haber “sorpresas” y que, a la hora de la hora, XC vaya.

GRACO. Sería lamentable -y hasta penoso para un país pedigüeño como Honduras- si no va, según Graco Pérez, y piensa que no hay excusas ni justificación para no ir.

TPS. Anteponer una ideología -y una ideología fracasada- al interés de una nación que vive de las remesas, sumado a las luchas de los migrantes catrachos por un nuevo TPS, sería más que lamentable, insiste Graco.

LIKE. Shakira solo confirmó que se dieron el palo con Piqué e ipso facto le dio “like” al Capitán América y a Superman, mientras aquí, según los chuscos en esas redes, Marvin Ponce le dio “like” a ella. No hallan qué inventar.

VALLE. Por fin, avisan los alcaldes del Valle de Sula -incluidos los de Libre-, llegan los ministros a ver el rollo de los bordos y otras hierbas. Ni el Barquero ni el Vaquero, que viven en SPS, habían dicho ni pío.

TABLÓN. La buena noticia es que Xiomara ha confirmado la aprobación del proyecto de la represa El Tablón, en Santa Bárbara, y así prevenir inundaciones aguas abajo. De paso ordenó la construcción de bordos y dragado de canales.

AGUA. El sábado fue macanazo de agua y hasta parecía el Diluvio Universal. Pero también hubo inundaciones en Miami, gracias a Alex.

CARTAS. Próspera le ha enviado dos cartas a XC para definir cómo queda al fin la empresa en Roatán luego que le dieron jabón a las ZEDE, pero no ha habido respuesta.

MIGRA. Todavía neles pasteles de la sanción y publicación de la amnistía migratoria, así es que, la migra sigue socando con 215 verdecitos a los migrantes que pasan por aquí.

WILSON. Reconstrucción de la muerte de Wilson Pérez en SPS por parte de la ATIC. Como el director de la chepa y Julissa insisten en que lo mataron en un enfrentamiento a tiro limpio.