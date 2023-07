BARBIE. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, el Instituto Nacional de la Juventud jura que Xiomara es la primera “Barbie” en ser presidenta de Honduras. Jueeeeee...

BRAD. Ahora solo falta que aparezcan Sergio Castellanos o la Rixi diciendo que Mel Zelaya es el primer “Brad Pitt” en ocupar el cargo de “primer caballero” en Honduras. No hallan qué inventar.

PARIR. Hombre, qué feo está eso de los boletos aéreos que compró Aduanas para los viajecitos de Fausto Cálix a una presunta papelería que apenas tiene un “Me gusta” y dos seguidores, lo que significa, ni más ni menos, que la acaban de parir. ¿Quién será el dueño? ¿Y el “Inmundo” Orellana?

BOLETAZO. Se repite la historia del boletazo de la “vaca intelectual”, solo que la “agencia de viajes” ya no es una ferretería, sino una presunta papelería. No tardan los refundidores de la patria en salir a gritar, iracundos y energúmenos, que son “ataques” de los “grupos de poder”, del “imperio”, de los “contrabandistas”. Como no, chon...

RITA. ¡Vaya, jodido! Se tronaron a Rita Núñez. Adivinen, preguntaban unos chuscos en esas redes, quién anda echando rayos y centellas.

BIEN. Para que vean que la Junta Proponente no anda con papadas y no le tiembla la mano. Qué bien por Honduras que por fin hay algo que funciona. Ya solo quedan 13.

CIRCO. Ahora solo falta que los dueños del circo le ordenen al usurpador que mande al carajo la lista de la JP y diga que elegirán al nuevo FG de todo el mercado de abogados.

USURPA. Por cierto, Marco Eliud, diputado refundidor, manda a decir que la Junta usurpa las funciones del Congreso y que los diputados están pintados.

EEH. Hombre, ya hoy es 26 de julio, el 18 del mes entrante pasa a “mejor vida” el contrato con la EEH y el tal Erick no tiene nada listo para empezar a cobrar, lamenta Miguel Aguilar. ¡Ahhh!, y que ya está operando la planta aquella en Cortés y no ha sido aprobada.

GASTA. Da coraje que un país tan pobre como Honduras gasta millones en mantener a los becarios del Parlacen y en sostener elefantes blancos como el IAIP, la Política Limpia, el TJE, en fin, mientras la gente humilde muere en los hospitales por falta de medicinas y en muchas escuelas no hay maestros.

RUMBO. Xiomara sigue mal en las encuestas, esta vez en Latinobarómetro, muy por debajo de sus colegas, pero parece que en Palacio no se oye y no habrá cambio de rumbo. Bueno, allá ellos.