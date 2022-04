QATAR. La bulla es que el mejor grupo de Aatar 2022 es donde están Honduras, México y Argentina. Congratulations...



BUKELE. Quién aguantaría aquí a los seudodefensores de “derechos humanos si el gobierno le declarara la guerra a las pandillas como Bukele y los persiguiera, como allá, por tierra, mar y aire.



CUCHUMBO. Hombre, por qué mejor Suyapita Figueroa no le aconseja a su suplente que si tanta es la gana de figurar en los medios que hagan un cuchumbo en la bancada y contraten sus propios espacios, pero no de gorra.



CHINITO. Si la mayoría de medios ya están boqueando, no solo por la crisis económica que ha dejado la pandemia, sino por esos gigantes tecnológicos que se llevan toda la pauta y los dejan como el chinito, solo milando.



LEY. ¡Qué bonito! En vez de proponer una ley para proteger a los casi cadáveres putrefactos -los medios- les quieren dar el tiro de gracia con esas “ideotas”.



BALEADAS. Si más bien no está tarde el día en que la mayoría de medios se declare en calamidad doméstica para mejor dedicarse a vender baleadas. Sean serios.



PISTO. Ajá, y ahora que ya le dieron viento al nuevo aumento al salario mínimo “pior” todavía. Creen que todos los medios están nadando en pisto. Si son contados con los dedos de la mano -y hasta sobran dedos- los medios que hicieron su gran agosto en los 12 años de gobiernos azules.



VUELTA. Le vuelan unos chuscos a Julio Navarro en esas redes porque dicen que no hay para pagar empleados ni de primera línea y la crisis ya no se aguanta, y el hombre hablando de la segunda vuelta.



RETIRO. Hombre, penoso ese retiro de la presunta ministra de Derechos Humanos del Consejo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y otras hierbas, “por prepotente e ineficiente”.CA-13. Tomada la carretera CA-13 por los mismos activistas de Libre en protesta contra dos diputados y en apoyo a otros dos. Le mandan a decir a XC que los reciba.



MAÍZ. En Choluteca también sigue el maíz a peso a lo interno de Libre y el diputado y colega Mauricio Rivera lamenta que el líder supremo se haya visto obligado a intervenir, vía comisión, para arreglar el desmadre.



LARRY. Reaparece Larry y califica de “debilucho” el equipo económico y social de XC, y avisa que él, como ciudadano, tiene todo el derecho a opinar. “Si un ministro no puede hacer un presupuesto... entonces se quita”, dice.