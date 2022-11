RANGO. Mandan a decir que si le van a dar rango constitucional a la mentada CICIH, por qué mejor no importan de una vez a un jefe de las Fuerzas Armadas y, si no es mucha molestia, a un Presidente.

BOCHO. Qué bocho el que Mel Zelaya le acaba de dar al chambero de Mundo Orellana, que no halla cómo quedar bien. “No tengo aspiraciones a ser nuevamente presidente de la República y, repito, no hay ambiente en Honduras para una constituyente”. ¿Querés más masa, lorito?

NUEVO. Esto porque Mundo Orellana, que es quien en verdad anda promoviendo un golpe o un rompimiento del orden constitucional con tantas papadas que habla, dijo que si eso se diera, Mel sería el nuevo presidente.

AMOR. No entendés que no hay ambiente para una constituyente, ¿qué parte es la que no entendés? De lo que son capaces por el amor a la chamba.

2009. Endulzándole el oído al olanchano, para quedar bien con él y, a la hora de los tiros, en 2009 fue el primero en decir patitas pa... que te quiero. Vale que Mel no es carreta.

BULTO. La bulla es que no llegaron ni 15 de los 50 diputados propietarios a Comayagua y que hicieron bulto con puros suplentes. El chele huelga les manda saludes desde algún lugar del extranjero.

RONCHA. En la bancada refundidora hay roncha con una diputada por Cortés, porque dicen que es la que quita y pone en Educación, Salud, Aduanas, en fin y, de chascada, es la que maneja la marmaja. Será.

HUEVOS. El Barquero jura que el cartón de huevos cuesta 80 yuquitas y pide que le dé gripe porcina al Toty si está mintiendo. ¿Estáis oyendo, Adalid?

PEAJE. Hombre, terrible, si es cierto, eso que quieren hacer con el peaje. Entregarle su manejo al Estado, que todo lo que toca lo destruye, es acabar con la única carretera de ver -la CA-5- que tiene la pobre Honduras.

CANAL. En vez de estar planificando cómo darle mantenimiento al Canal Seco, con otro peaje, o lo que sea. A menos, claro está, que tengan pensado ponerle una bomba solo porque lo hizo el gobierno anterior.

LISTA. Esa lista de autopostulados es toda una merienda de... Hay demandantes del Estado, otros que hicieron su examen de notario hace dos meses, otras que están en pleitos por propiedades y están dejando desprotegidos a niños, otros por violencia doméstica, otros que salieron despedidos del Poder Judicial por faltas graves, otros que ya están jubilados y no pueden recibir doble salario del Estado, en fin...