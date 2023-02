FALSO. Sepa Judas si creer o no, pero el Redondo manda a decir que la denuncia del Tommy sobre la elección de la diosa Temis con 65 diputados es falso de toda falsedad, y jura que el “Congreso del pueblo” respetará la Constitución y las leyes. To be or not to be.

VECES. Redondo jura por Rassel que se buscarán los consensos, “y se va a respetar votar cuantas veces sea necesario para elegir una nueva Corte”. A ver, dijo el cieguito.

JODIDA. Si la gran jodida es que en el hemiciclo manda más un asistente de cámara de Libre que Redondo, aunque lo que dice lo diga de verdad, porque solo es una llamada, le dan una contraorden y punto.

PASTEL. Basta decir que en la repartición del pastel de la Corte no está participando ni un tan solo diputado. De los gurús que participan en la fumata, en busca del humo blanco, ni uno es diputado.

FECHA. Para el caso, el gurú mayor de la bisagra liberal, sigue dele que dele con que la Corte debió elegirse el 25 de enero y que, si no se hace antes del 11 de este mes, fecha en que vence la actual diosa Temis, viene un terremoto, seguido de un tsunami.

PARTO. Son eruditos y doctos en la Constitución y demás leyes, porque vienen dando guerra desde la Constituyente, pero, pareciera que nunca han leído el artículo 311 de su mismo parto.

SOLO. Lo mismo dijeron cuando la “elección” en el Congreso, con tal que se haga el 21 de enero y en el hemiciclo, no importa si por el cliente solo votaron cinco diputados, así es que, la 18 y la MS-13 ya están sabidas, en 2026 a tomarse el hemiciclo se ha dicho -a punta de bala- y a “elegir” al nuevo presidente.

PAGO. No han pagado, denuncian dirigentes magisteriales, y anuncian “acciones” para la próxima semana si la Rixi no se pone al día. Acusan al “Sponda que responda” de no responderles.

ANILLO. Para que ya dejen de hablar babosadas, Aldanita avisa que el segundo anillo periférico viene y nadie lo detiene. La gran jodida es que no han terminado ni el primero.

GRINGO. Hombre, por qué habrá sido -y que lo averigüe Morgan- que ni la Rixi ni el presunto procurador ni Ivis mencionaron el nombre de la empresa catracha que contrató al gringo de la demanda. Ummm...

BOLO. A propósito de la otra demanda que esa misma empresa le acaba de ganar a la ENEE -como pegarle a un bolo, porque la PGR no apeló- la bulla en que ya le empezaron a pagar. Y son nada menos que 700 milloncitos. Congratulations...