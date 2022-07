PAREJA. La pareja presidencial llegó hasta la funeraria, en carne y hueso, a acompañar y a darle el pésame a su amigo “Pepe” Lobo y a Rosa Elena, luego de la terrible tragedia de su hijo Saíd.

ECHAN. Tanto Xiomara como “Mel” le echan el muerto a los “escuadrones de la muerte” y mandan a decir que no descansarán hasta aniquilarlos. Será.

2011. Hombre, a ese paso que va la cosa, Honduras no tarda en volver a alcanzar la “hora pico” en palmos y otras hierbas, como pasó en 2011. Do you remember?

VUELTA. Si Sabillón y el director de la chepa no dan un cambio de 180 grados en la estrategia, agarran al toro por los cuernos -y de paso también agarran de aquellos que dijimos- quien sabe. Con policías comunitarias y escolar no van a llegar ni a la vuelta de la esquina.

GUERRA. Allí nomás está el ejemplo, al otro lado de la frontera, con NB, que le ha declarado la guerra por tierra, mar y aire a las maras y demás grupos criminales.

CAMINO. Por allí recuerdan que entre 2006 y 2009 los palmos se dispararon de 37 a 66 por cada cien mil habitantes y que la cosa ya se va enrumbando por el mismo camino.

VOCERO. A buena mañana -todavía estaba oscuro- Miguel Martínez Madrid, vocero de la chepa, atribuyó a la MS-13 la masacre y lo mismo hizo horas más tarde el propio director de la Policía Nacional. ¿Y Sabillón?

RÁPIDO. Sepa Judas cómo puercas hicieron para averiguar eso tan rápido. Lo raro es que después, en la conferencia de prensa del mediodía cambiaron de chip y dijeron que no podían culpar a nadie.

ROMEO. El sobrino político de Romeo también es sobrino carnal de Chico Pancho, el exdiputado nacionalista por Olancho de la Comisión de Presupuesto. Luis Zelaya Rivera era hijo de su hermana Bessy Rivera.

ATIC. Julissa salió diciendo que cuidadito le pasan el rollo a la ATIC y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté. Hombre, si en Libre hay buenos hombres y mujeres que bien podrían ocupar esos puestos.

CHOCHI. Como dirían en el barrio, cada loco con su tema, el señor de la tele pide que castiguen a los culpables de la masacre de los cuatro muchachos, pero que también le caigan a los que casi lo linchan en el Chochi Sosa. Será.

VUELVE. Por lo visto SN no tiene amigos notarios, porque vuelve a la carga, ahora por conducto de Iroshka, para que los 30 mil abogados de Honduras se puedan candidatear a la Corte. Merienda y media, papa...