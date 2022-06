RADIO. Reaparece el popular “Radio Viejo” -Toño Flores- y pide la cabeza de David Chávez y su séquito, y avisa que el PN “está hecho un desastre” en Choluteca.

MANO. “Se les pasó la mano” a sus correligionarios en el Congreso, dice el diputado y ahora aspirante presidencial, el negrito Jorgito Zelaya. Y lo digo, dice, aunque sé que “me meteré a problemas en mi partido”.

NIETO. Avisa José Manuel Zelaya hijo (Melito) que su hijo de cuatro años José Manuel Zelaya (nieto) fue quien tuiteó un videojuego desde el Ipad y cuenta de su abuela Xiomara Castro. Por cierto que Melito viene llegando de la Cumbre.

CSJ. La bulla en el CN es que un grupo de diputados abogados, de la capital y de SPS, se ha apoderado del tema de la elección de la nueva CSJ para poner a sus achichincles.

BURRO. Alegrón de burro de una furibunda seguidora de Libre en un conocido edificio de la colonia Miramontes. Vio una camioneta blindada, full mikis, carros seguidores y pensó: “Ya me salvé, viene Mel o Xiomara”.

JFK. Pero no. Era una excandidata a diputada liberal por FM, de origen árabe, que ahora es funcionaria del gobierno de Libre. Su papi es un “dulce” empresario. Uno de los guaruras, al estilo de la película JFK, corría a un lado de su camioneta, al estilo del Servicio Secreto por la avenida Pensilvania, en Washington, a un costado de la limosina presidencial.

KEVIN. Los guardaespaldas, impecablemente vestidos con trajes, zapatillas, corbata, al estilo Kevin Costner. Uno de ellos corría al lado de la lujosa camioneta Prado, blindada, y se adelantó a levantar la tranca del edificio.

PISTO. Ajá, y no es que no hay pisto, que el país está quebrado, que no hay ni para pagar salarios, pero bien que gatos y gatas de tercera, cuarta y quinta categoría andan en esas lujosas camionetas que tanto criticaban. ¿Verdad, Pedro Joaquín?

LUCES. En esas redes circula la queja de una señora desde una colonia capitalina. “Entró a la colonia una Toyota Prado, color blanca, a alta velocidad, con sirena estridente y luces intermitentes color rojas, azules y blancas”, y narra todo el show que hizo el conductor para estacionarse frente a una casa.

FUEGO. La denunciante, dice, preguntó que quién era esa alta trameya que vive en esa casa, y le dijeron que un diputado de Libre por Choluteca, que hace poco fue denunciado ante el MP porque agarró a pedradas un edificio y casi le zampa fuego.