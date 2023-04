GORDO. Yani acepta paladinamente que el olanchano le quitó hasta el habla, que la última vez que le habló fue el día de las elecciones, es decir, hace año y medio, pero aun así -dice- analiza el premio gordo del cogobierno.

MAÑANA. Avisa Yani que mañana miércoles, ni un día más ni un día menos, decidirán si se matrimonian o no con Mel Zelaya. A ver, dijo el cieguito.

LOCA. Por allí anda la loca del pueblo con la onda de que filtraron el informe del crimen de la directora de la ATIC en Copán para desviar la atención del desmadre en los centros penales, pero resulta que el despelote en el hospital de El Progreso le comió el mandado a los dos. Será.

DENGUE. Bartolo y Rafael “anarquía” juran -de rodillas- que ellos no tienen vela en ese entierro del hospital de El Progreso y piden que le dé dengue a Carlón si están mintiendo.

DIRECTOR. Eso sí, Bartolo acusa que “ese director” del hospital no es de Libre, que es del PSH y a saber si hasta cachureco, mientras que “anarquía” apunta que los campesinos tienen derecho a la tierra. Ja...je...ji...jo...ju...

FEO. Hombre, se dará cuenta Xiomara Castro del feo que le están haciendo los tales colectivos a su gobierno, de la mala imagen que le causan y, sobre todo, del daño a la gente pobre -presunta causa de la lucha de Libre- que acude a los hospitales públicos.

ORDEN. Bueno, es por el bien de su gobierno -y del país- porque resulta que en esas redes fecales ya empiezan a aparecer grupos de chat pidiéndole a Bukele que venga a “poner orden” y eso no es correcto.

TRABAJO. Ya es tiempo, para el caso, que le ordene a la Policía que haga su trabajo -y a su director que deje de actuar como un activista-, que desaloje todas esas tomas de edificios e invasiones de tierras -sean colectivos o no- y que la dejen gobernar en paz.

LLANTAS. Tanto humo y bruma, que ya nada se mira en la capital y en casi todo el territorio, y el bendito Sitraunah “contribuyendo” con el ambiente quemando llantas a todo dar en el bulevar Suyapa.

CHAPITOS. Anda juco AMLO porque los gringos le acaban de caer a los “chapitos” -los hijos del Chapo Guzmán- y les manda a decir abusivos, come cuando hay, saltatapias, robagallinas. Son igualitos en todos lados.TASÓN. Bueno ¿y el mentado tasón? La bulla es que la tasa de seguridad ahora sirve para pagar burocracia, no para combatir la delincuencia. Y, si no es así ¿dónde está el dinero?