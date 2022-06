TONTERÍA. Hombre, qué tontería eso de cambiarle el nombre al emblemático bulevar Centroamérica por el de Resistencia Popular, como lo ha decidido el alcalde Jorgito Aldana y sus regidores.

REABRIR. En la campaña hablaron de reconciliación, de un gobierno de integración, y ni una cosa ni la otra. Al contrario, esos nombres de Resistencia Popular lo que hacen es reabrir heridas.

ALARMAS. Las calificaciones de Riesgo País han disparado las alarmas. Solo el Barquero -sepa Judas dónde estudió economía- cree que Honduras es el segundo mejor y no el segundo peor.

MENOR. En realidad, en enero de este año, Honduras ocupaba el segundo lugar de Menor Riesgo País, superado solamente por Guatemala en CA, y por México y la Dominicana, en la región.

PIQUE. Sin embargo, luego del discurso de la presidenta Castro en el estadio, donde dijo que la deuda de Honduras era impagable, y luego remató la Rixi con que el país estaba quebrado, la calificación se vino a pique.

NECAXA. Sepa Judas qué le quiso decir, pero el Tommy jefe de bancada le manda a decir al Redondo que cuál es su obsesión con él y que mejor ni se tire, porque “yo le voy al Necaxa, como diría don Ramón”.

CUATRO. Ratificados por cuatro años más los embajadores de Honduras en Nueva York y en la capital del imperio británico, Lizzie Flores y el doctor Iván Romero Martínez, de manera respectiva. Congratulations...

MITAD. Caramba compa, como dice aquel, ya hoy es 17 de junio -estamos a mitad del año- y todavía no hay embajador en la capital federal.

EFRAÍN. Nombraron a un hijo de Efraín Bu, el que estuvo en el IHSS en el primer gobierno de “Mel” Zelaya, pero el Departamento de Estado lo bateó, como era de esperarse, porque el muchacho es residente en el imperio. Hombre, no sabrá eso el canciller.

PELOTA. La bulla en los pasillos de Desarrollo Económico es que el Barquero se siente marginado, que no le pasan la pelota de baloncesto y que no tiene acceso a nada. “I can’t believe it”.

NUNCA. Leñazo de 50 dólares a los pobres migrantes que pasan por Honduras, aparte de los otros 200 verdecitos que ya pagan, porque el decreto de amnistía migratoria nunca salió publicado en La Gaceta.