TONO. “Puchica”, como dice aquel, ahora resulta que el Redondo también le otorgó facultades “supranacionales” al uferco y allí salió ayer, a tono con la Rixi, exigiéndole “transparencia” al BCIE en la elección de su presidente. Jueeeee...

VOTOS. Eso no le queda bien ni a la Rixi, no digamos a un alto funcionario del MP, cuya función nada tiene que ver con los rollos del BCIE. Si le quieren ayudar a Hugo Noé, que le cabildeen votos con los gobernadores. Punto.

CAFÉ. Ya días que una empresa chapina absorbió a una conocida fábrica de café hondureña ligada a la familia presidencial. La bulla es que, por más que lo rogaron, JK prefirió venderle a los guatemaltecos que a la familia de su hermano (QEPD).

ISIS. Ahora bien, nadie debe ser mal pensado y creer que eso tenga algo que ver con la denuncia aquella de la diputada de Libre -Isis Cuéllar- sobre el asalto a la Anacafé y otras hierbas.

BIEN. Otra empresa que prácticamente pierde Honduras, sumada a las maquilas en el norte, que ya superan los 30 mil empleos. Va bien la refundición.

NECEDAD. Sigue el debate por la falta de sesiones y no por el meollo del asunto, la necedad de Libre de pretender imponer a la brava al fiscal, sin tener ni remotamente los votos.

CONTAR. Solo tienen que aprender a contar: 74 la oposición y 52 Libre, ¿quién tiene más? En otras palabras, al BOC solo le faltan 12 para alcanzar el número mágico, pero a Libre le faltan 34. Casi nada.

50. Pero, allí sale Carlón diciendo que el pueblo le dio el mandato a Libre de elegir al fiscal y ni remotamente, porque ese pueblo del que habla solo les dio 50 diputados.

SPEAKER. Que no haya acuerdos hasta ahora, eso es normal, y pasa en todas partes. En Washington el candidato republicano a “speaker” no ha podido conseguir los votos ni de los republicanos -su partido-, no digamos de sus opositores demócratas.

DERECHO. Avisa Pepe Lobo que no se arrepiente de haber reconocido a Palestina como un país libre, soberano e independiente. Todo pueblo, dice, tiene derecho a un territorio.

BRAZO. El hombre de El Chimbo también anda decepcionado de su amigo Mel, y jura que el caso Pandora II es un chantaje suyo para torcerle el brazo a la oposición y que vote por Johelito para fiscal.

TÁMARA. Pepe también asegura que el traslado a Támara de los cachurecos que estaban en el batallón es un mensaje para meterle miedo a la oposición, y vea dónde acabará si no se doblega ante Libre. Será.