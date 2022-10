FAO. Xiomara participará hoy en Roma en la inauguración del Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, junto a los presidentes de Polonia, Panamá y dignatarios de otros países.

WILSON. Sacando pecho porque los chepos acusados de matar a Wilson Pérez se presentaron “voluntariamente” y tenían orden de captura. Que expliquen mejor por qué hasta ahora los presentan.

ESPOSA. Hombre, tanto que en el PSH hablan y critican a Libre por el nepotismo, y Nasralla acaba de poner a su esposa de vicepresidente del PSH, en la asamblea del sábado, y él quedó de presidente. ¿Entonces?

CHUPEN. La rectora les manda a decir que no se chupen el dedo, que esa “ruptura” de la mentada alianza es una cortina de humo para que los medios no hablen de los verdaderos desmadres. Por eso es que no la topan.

ALIANZA. Ajá, y si ya no hay alianza con SN, significa que Libre se debe olvidar de la Corte y del MP. Pero no será, especulan unos chuscos, que eso es lo que andan buscando, para luego echarle la culpa a los “grupos de poder”, a la “derecha”, a la “dictadura”, y montar la cosa aquella. Ummm...

GARDUÑA. Será cierto que están entregando los notariados a la garduña para meter a sus allegados y tener una diosa Temis a la medida. “I can’t believe it”.

OLIMPO. Todavía ni por cerca se inician las audiencias para la nueva Corte y ya se filtran listas de los nuevos dioses del Olimpo.

LISTA. Por el PL: Alejandro Hernández, Miriam Barahona, Efraín Briceño; por el PN: Karen Motiño, Paulina Pérez, Nicolás García Sorto, Hermes Moncada; por libre: Leopoldo Romero, Fredy Cerrato, Josué Lara, Fredyn Fúnez, Marlina Dubón (presidenta) y Mario Díaz.

CASA. Montoya lanzó la casa por la ventana en la celebración de su cumpleaños con una gran taqueada, cerdito y todos los mikis. Y esto que ni el CN ni Finanzas le están ayudando con Hondutel.

PCM. Hombre, parece que en Palacio por hacer un bonito hicieron un feo con la muchachada de la prensa. La bulla es que el PCM “bozal” es para legalizar la contratación de publicidad de los programas independientes. Será.

AGRESIÓN. Otra denuncia contra Mauricio Rivera, suspendido como diputado por un juez, pero que sigue en el CN. Y otra vez lo acusan de agresión.