GACETA. Lamenta Jorgito Aldana que todavía no publican en La Gaceta los dichosos contratos de construcción de la AMDC y que, mientras esa “hazaña” no se haga realidad, no puede arrancar. Y tiene razón el gordis. “Maldita burocracia”, como decía el hombre de El Chimbo.

MUJER. En evaluación mental, por orden de un juez, el “Nerón” del Congreso, por intentar meterle fuego y agarrar a pedradas las instalaciones de Ciudad Mujer. Será.

BROTHER. Para que vean lo polarizado que están las cosas en los tiempos de las redes fecales, en Santiago de Chile lincharon al brother del presidente Boric, solo por ser su hermano. Qué tal.

ODIO. Por cierto que mañana hay plebiscito en Chile, para decirle sí o no a la “Constitución del odio”, como han bautizado los mismos chilenos la Carta Magna que acaban de redactar un grupo de orates y payasos que integran la tal Constituyente.

COSA. Y aquí tanto que se mueren por esa cosa. No están bien como están. En Chile lo único que ha conseguido es polarizar la sociedad y los chilenos están mil veces arrepentidos por haber votado a favor.

MAMO. Hombre, para que vean las vueltas que da la política, la Cristina ya estaba con un pie en el mamo y el atentado la ha venido a salvar.

CORRIÓ. El papa Francisco sigue sin acordarse de los muertos y presos políticos en Nicaragua, pero ya corrió a solidarizarse con la Cristina, a quien llama “vuestra excelencia”.

PRESOS. A propósito de mucolandia, Danielito hasta se da el taco de presentar públicamente a sus presos políticos, todos flaquitos y demacrados, y nadie le dice ni pío. ¿Y la mentada comunidad internacional? No se oye, padre...

CÓNDOR. El bigotudo olanchano manda a decir que, como el imperialismo no ha podido meter al mamo a la Cristina -o sea que para él no se ha robado nada y es un alma divina- ahora ha reactivado la “Operación Cóndor” para matarla.

GUERRA. La Operación Cóndor se dio en los años 70 y 80, durante los regímenes militares en LA, y eran los tiempos de la Guerra Fría. Lo de Cristina es un escándalo por corrupción que absolutamente nada tiene que ver con la represión y crímenes de las dictaduras de esa época.

MEJOR. El olanchano mejor se debería de preocupar por la falta de ejecución del presupuesto. Ya estamos en septiembre y los economistas avisan que no se ha ejecutado ni el 20 por ciento, incluida en la infraestructura que tanto urge el país.