DIVIDIR. Bueno, ¿y habrá o no paro este miércoles en el transporte? Si bien Rafa Barahona no ha podido arreglar ni uno de los desmadres del rubro, por lo menos ha logrado dividir a sus dirigentes, y unos están a favor y otros en contra del tal paro.

ILEGALES. Rafa Barahona tiene engañada a la presidenta Castro con la casaca que tiene todo bajo control -para que lo ratifique en el cargo-, pero solo se reúne con dirigentes ilegales y cachurecos.

TREN. Manda a decir RasEngels, como le dice su amiga Beatriz, que de mejores lugares lo han corrido y que esa visa gringa le resbala. Ummmm... Así dijo la viejita cuando la bajaron del tren.

ARROZ. De todas maneras, dice Raselito, ahora solo le gusta el té, el arroz chino y el chap suey y ya no quiere saber nada de hamburguesas.

ALLENDE. Hombre, esa “vaca intelectual” -increíble que sea ministro- se quedó disecado en las catacumbas y todavía habla del golpe de Estado contra Salvador Allende como si fue ayer. Ni los chilenos lo rememoran tanto.

ONDA. Por cierto, la “Mujer Araña” cree que los cubanitos -que no salen del ministerio de Ricardito- andan con la onda de un autogolpe, acusando a otros de promoverlo.

LADRAN. Con razón la “vaca intelectual” asegura que la oligarquía “está cocinando un golpe” y por eso, a través de sus “voceros que ladran todos los días... tratan de crear sensación de ingobernabilidad”. Jueeeee...

CASA. O sea, vaca, que las protestas de los colectivos, de los docentes -que en un 90 por ciento son de Libre-, de las amas de casa, por el alto costo de la vida, son pagadas por la oligarquía.

NUNCA. Ya días que la loca del pueblo anda con la onda que la esposa del canciller vive en la residencia de la embajada de Honduras en Washington, pero el funcionario nunca ha salido a aclarar, si eso es cierto o no. To be or not to be.

JUCOS. A propósito del chino Reina, los migrantes catrachos en el imperio andan jucos por eso de China, porque dicen que, en vez de acercarse más a USA, cada día se aleja más. Será.

VUELTA. Lo otro es que no cesan las denuncias de que en la mayoría de consulados es un desmadre y el Tony, que es el encargado, ya va por la segunda vuelta alrededor del mundo.

CHE. Pero, es “pior” el otro vicecanciller, que ya va por su segunda vuelta alrededor del planeta. No hay viaje que se pierda y ahora anda de Che, en Argentina, donde lo acaban de columbrar en su última parada.