HUMO. Una buena noticia -siempre y cuando Libre no salga con un domingo siete- es que los gurús de los partidos no han parado de casaquear, de negociar y, aunque todavía no sale humo blanco, parece que la cosa va por buen camino.

CACIQUES. Hasta anoche, los caciques o dueños de los partidos políticos todavía no habían aterrizado en Palmerola ni en Toncontín, pero allí van, y no se descarta que en las próximas horas arriben aunque sea a Pénjamo.

TARDE. Así las cosas, la última es que hoy no habrá elección de la Corte, porque nadie, ni remotamente, tiene los votos, pero esta tarde se someterá a votación la nueva diosa Temis y, al no llegar a la mayoría calificada, el Redondo convocará para “the next week”.

FUEGO. Eso es bueno, porque da tiempo a los políticos a seguir negociando, en vez de estar pensando en meterle fuego al vetusto Congreso y llenar de caos y de turuncas el centro de Tegucigalpa.

CUMPLA. Claro está, siempre y cuando se cumpla lo hablado, lo cual también incluye que las hordas de Juan Barahona y de Rafael “anarquía” estarán tranquilas y serenas en el “central park”, como el brujo de La Paz.

CHUSCO. La bulla es que la bancada azul no estará en la instalación de hoy, por el “desaire de Xiomara, al dejar botada la solemne ceremonia”, dijo un chusco, pero sí estará desde muy temprano en el edificio del CN y luego, en la tarde, en la votación.

DEBER. Ajá, y la Policía, en vez de garantizar la seguridad del CN y de los invitados, como es su deber, ofreciendo brigadas médicas y diciendo que no lanzará bombas lacrimógenas.

BANCO. Hombre, la bancada de Libre no pudo hallar otro lugar, para su “misa” de cuerpo presente que el Salón de los Retratos del Banco Central. No había otro lugar.

DUEÑO. El resignado de la tele le sigue tirando a matar a su otrora gran aliado político, el líder supremo de Libre. “Si Mel logra controlar esta nueva Corte... será el dueño de todo”, incluido de los diputados y magistrados, dice. “I can’t believe it”.

ARENGAS. Tan bien que se llevaban. ¡Ahhh!, tiempos aquellos, cuando levantaban las manos juntos -al lado de Xiomara- y lanzaban arengan al unísono: “Hasta la victoria siempre”.

BANCO. No se puede quejar Ana Pineda. El diputado “cizaña” jura por el “Sponda” que votará por los más capaces y honestos, para que haya una “nueva justicia”, así es que por lo menos ese voto ya lo tiene como en el banco. Como no, chon...