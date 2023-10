RASEL. Cuenta la enigmática “Mujer Araña” que el ruso Rasel llegó a una reunión de alcaldes liberales, directamente a amenazarlos que si no presionan a los diputados de su partido para que voten por Johelito para fiscal, ya no habrá transferencias. ¡Habrase visto!

CISNE. Unos chuscos ya cazan apuestas, unos a favor del tren interoceánico y otros de la cárcel en Islas del Cisne, que cuál va...o no va...

BCIE. Le mandan a decir a la Rixi que eso de la presidencia del BCIE se cabildea bajo-bajo, con los gobernadores y directores, no en público y, “pior” aun, con tanta soberbia. Mejor no me ayudes, comadre...

JULIETA. Reaparece Julieta con otro tamagás y le manda saludes a los refundidores a sus 20 meses de aventuras palaciegas. De todo un poco y al final concluye que no han cumplido nada de lo prometido.

COME. No tarda en aparecer el semoviente intelectual -o la Rixi- acusándola de “narcodictadora”, “corrupta”, come cuando hay, salta tapias, roba gallinas...

MAMO. Los Ufercos le caen a Pepe Lobo y a JOH, su otrora pupilo, por el caso Pandora y la bulla es que van con todo hasta meter al mamo a todos los cachurecos visibles y luego seguirán con el PSH. Y esto que todavía no tienen al FG.

OPERADOR. Que alguien me explique, pide el hombre de El Chimbo, cómo es que Santitos pasó de ser el “operador” de JOH a convertirse en el “operador” de Libre. Será.

DUMA. Hombre, ojalá que los ufercos también investiguen si es cierto que la tal Duma pagó los pasajes de los 16 excursionistas rusos -más otras hierbas- o si solo invitaron a dos o tres y los demás boletos los compraron con el pisto del pueblo en la ferretería aquella.

CHINA. ¡Ahhh! y a ver si el uferco también corre a investigar -cuidado y se cae de la carrera- quién financiará el viaje a China o si también lo harán con el pisto de los pobres catrachos.

GUERRA. Los transportistas de carga y Julio Raudales creen que la respuesta de Honduras en la guerra de las visas ha sido desproporcionada y que, al final, los perdedores serán los catrachos por la balanza comercial desfavorable.

TICOS. Carlos Fonseca, dirigente del transporte, explica que los ticos habían dejado fuera de los visados el transporte de carga, pero que lo incluyeron luego que Honduras impuso la visa “sin excepción” para nadie.

PIES. Julio Raudales cree que la medida de Honduras es como “dispararse a los pies” y que mejor agotar la ruta del diálogo. Será.