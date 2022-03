CORTE. Día crucial este lunes en la Corte para saber si to be or not to be la extradición de JOH, luego de la apelación presentada el sábado por su defensa.

VIERNES. Si los dioses del Olimpo dan el pitazo de salida, como se espera que lo den -por la presión del imperio-, la bulla es que se lo llevarían por tarde el próximo viernes.

LÁZARO. ¿A qué vino el subsecre de Energía del imperio? Dejó clarito que urge revivir a la ENEE, como a Lázaro, y eso solo será posible con una alianza público-privada, pero que la ENEE mantenga el control de la estatal, dijo.

MURO. Allá en el Muro de los Lamentos -en Jerusalén- columbraron al Tommy, a la Lissi Cano y a la Teresa Cálix, arrepintiéndose de sus pecados, aunque juran que pidieron por LR y por Rasel.

MOTAGUA. Con el uniforme del Motagua -camisola, calzoneta y medias- presentaron al extraditable de la MS-13 capturado en la zona sur. Parece que no topan a las águilas en la chepa.

PASO. Pucha, como dice aquel, al paso que van esos combustibles, quién sabe, papa... Hoy lunes otro trancazo de casi tres yucas al diésel y de más de dos a la súper.

XIOMARA. El lunes pasado la que salvó la situación fue Xiomara Castro, con su tuit mañanero, en el que le ordenó a la Rixi sacrificar las finanzas públicas con la mitad del leñazo al diesel.

LAVAR. Lo “pior”, como decía la amiga, es que cuando se disparan los combustibles, se dispara todo. Adalid Irías jura que ya subió toda la canasta básica, incluidas las tortillas, y hasta en los “car wash” ahora cobran hasta 250 bolitas por lavar un carrito.

PUJA. La bulla es que en el PL hay un pleito perro por integrar el elefante blanco llamado Comisión de Competitividad. La puja está que arde entre Erick Rodríguez, José Luis Moncada y Sobeida Andino. Por el PN anda la gordita Ana Julia.

CERRAR. Bueno, se pensaba que con la “refundación” iban a cerrar esos elefantes blancos y rosados, pero más bien han abierto nuevos y hasta hay pleito por integrarlos.

PLAZAS. Qué hace en un país tan pobre como Honduras un CNE, un TJE, una Unidad de Política Limpia -de por sí inoperante- abierto los cuatro años. Cuántas plazas de médicos y enfermeras no se pagarían con sus presupuestos.

AMAPOLA. Nehemías Martínez, el power de Dicta, ha denunciado una millonaria importación de semilla de amapola en el gobierno anterior, sin el visto bueno de ese organismo.