TUIT. Peligroso ese tuit que manda Xiomara, convocando para esta tarde al Consejo de Defensa y Seguridad, al acusar a los opositores del paquetazo tributario de pretender “anarquizar la sociedad”. O sea, hay que hacer todo lo que ella quiere, si no, es “anarquizar” el país.

NADA. Hombre, con eso de la “socialización” del paquetazo tributario, mandan a decir que de qué sirve, si Hugo Noé, aunque es buen economista, buena persona, buen compañero, no manda nada.

DEBEN. Los chuscos dicen que con quien deben de socializar es directamente con el olanchano o, ya de perdido, con “Carlón”, y que todo lo demás es casaca.

PESA. Se abrió la pesa, señores, para la elección del nuevo fiscal general. Interesados enviar su CV a Tres Caminos o al Juan Pablo II y entenderse con MR.

SILLA. Pero, Melquiades jura por la “Mujer Araña” que el ex de la JN ya tiene la silla de OF como en el banco, y que las tales audiencias públicas y todo el proceso de la Junta Proponente será pura patarata, como cuando eligen la diosa Temis. “I can´t believe it”.

CHICA. Aunque, allegados al olanchano aseguran que su as bajo la manga de la camisa es la “chica superpoderosa”, como le dice Marco Eliud a la talangueña. A ver si no se la batean, como cuando la lanzó a la Corte.

MELO. A ver si los amigos y socios del olanchano, así como le tiran a la rectora, porque es mujer y no tiene medios, le tiran al padre Melo ahora que ha sacado a bailar esa encuesta. Ja...je...ji...jo...ju...

TETÉ. Bajo-bajo y en esas redes es que ya pusieron a unos chuscos a decir que al padre Melo le “cortaron el contrato”, que no le dieron chamba a su “people” y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.

ERIC. La encuesta del ERIC, el equipo de los “Sherlock Holmes” de la Compañía de Jesús -jesuitas, como el Papa- asegura que más del 60 por ciento de hondureños aplazan a Xiomara.

MISIL. Otro misil del sondeo asegura que 65.1 por ciento de catrachos creen que Xiomara no manda, que es manipulada, y que mandan otros. Cosa seria el padre Melo.

ALARMAS. Julio Raudales, economista y exministro de Cooperación Internacional, ha disparado las alarmas ante las restricciones en la venta de dólares y salida de capitales, pero espera que la cosa sea temporal y no pase a más.

CALMA. Al mismo tiempo, pide calma, calma, y que “no pande el cúnico”, como decía el Chapulín, porque son temas delicados y hay que tocarlos con pinza.