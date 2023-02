FG. La bulla es que Mario Urquía, el expower de la JN, ya tiene la bendición del líder supremo de los refundidores para ser el nuevo FG de la “res-pública”.

SEIS. También es un hecho que habrá dos fiscales adjuntos porque, así como ahora hay seis nuevos magistrados -integrantes, suplentes o como puercas les quieran llamar- en el MP también debe haber un relativo equilibrio ante el peligro de los quemallantas y sus aliados del PL.

CNA. Eso de los nuevos magistrados muy poca “people” lo entiende. Lo cierto es que el CNA tiene razón, que son inconstitucionales, pero era el mal menor en comparación con lo que podría pasar si las cosas hubieran seguido como en tiempos de Argueta. Maribel Espinoza lo explica muy bien. En otras palabras, son un mal necesario.

LATE. A María Luisa Borjas le late que esa “revisión” que anunció Rebeca al reglamento de las extradiciones lo que busca es darle “cristiana sepultura” al envío de más desvisados al imperio. Será. ¿Estáis oyendo, LD?

CERRAR. La bulla es que ya extraditaron a los que iban a extraditar y quieren cerrar el grifo. La Borjas se pregunta que, si el auto acordado ha estado funcionando bien, “por qué lo van a trastocar”.

DOS. Por cierto, la “Mujer Araña” asegura que en la Corte que acaba de pasar a “mejor vida” se conocieron dos proyectos de ley de extradiciones, pero no pasaron en el pleno. Los dos los presentó ECC.

CITA. Hombre, penoso lo que está pasando en el IHSS, especialmente en La Granja. Las filas de pacientes son interminables, en medio de un gran desorden, no hay medicamentos y se tienen que ir un día antes para poder alcanzar una cita. ¿Y el cambio?

911. “Nerón” ahora anda con la onda de que le pasen el 911 a la chepa y en El Ocotal ya no aguantan ni con la extorsión.

CENTROS. Sepa Judas a quién se le ocurrió la “ideota” de devolverle los centros penales a la Policía y ahora, como para terminar de rematar, Mauricio Rivera quiere que también le endosen el 911.

SERIOS. Ya las cárceles se volvieron a convertir en centros de operación de los criminales, desde donde ordenan extorsiones y hasta sicariatos, y ahora le quieren encaramar más chamba a la chepa. Sean serios.

BROTHER. Bueno, ¿y Montoya se va o no se va? To be or not to be. Y, para que vean las ironías de la política, la bulla es que será reemplazado por un brother del presidente del sindicato paralelo que le montaron a Orlando Mejía.