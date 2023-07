LIBRE. Hoy se cumplen 54 años del conflicto con El Salvador. Vale que en aquel tiempo no existía Libre, porque si no, quién los aguantaba: que la guerra, que la invasión, que esos salvadoreños tales por cuales y que no sé qué, que aquí que allá.

CAMBIOS. Pepe Lobo jura que quien sigue mandando en el PN es JOH, por conducto de David Chávez, y por eso no ha habido convención ni nada para hacer los cambios. Será.

EXPULSIÓN. En esas redes insisten en exigir la expulsión, ipso facto, de los Vidales, los Netos, los Tejedas y las Kritzas, por traidores al partido. A ver si el Tribunal de Honor dice pío.

CLEMENCIA. El llamado se lo hacen a Yani, pero parece que su amigo Segura ha estado pidiendo clemencia para los ilustres. “Serapio Silva”, como decía Tres Patines.

FÁCIL. Avisa JC que la oposición la tiene más fácil para conseguir los 86 votitos y elegir al nuevo fiscal. Y cómo no, si el oficialismo, lejos de buscar consensos, a lo que se dedica es a despotricar contra todo mundo.

HULE. Los diputados calixtos andan por la calle de la amargura, marginados de bonos y todos los mikis, y los platos rotos los están pagando el IP y Copeco, las instituciones que maneja JC. La Rixi los tiene hule.

LENGUA. Que Xiomara es una figura decorativa y la que manda es Rixi, inclusive manda a Mel Zelaya, asegura Nasralla. ¿Será posible? ¡Qué lengua, jodido!

ONU. Que alguien me explique, piden unos chuscos, cómo es que la ONU manda una misión para la tal CICIH y hasta el sol de hoy no ha dicho ni pío sobre la amnistía que sacó del mamo a unos que estaban hasta por sobornos.

CÓDIGO. Ya convocados para la otra semana al Congreso la banda de los aguacates, el combo que no se deja y la banda de los cuatro para discutir las reformas al código penal de la impunidad. ¿Verdad, Rasel?

MATERIAL. Hombre, cómo es posible que no puedan ni arreglar ese desmadre de las licencias de conducir. Avisa el jefe de la DNVT que hasta el otro año, si Dios quiere, porque no hay material. Sean serios.

911. Ajá, y en el 911, lejos de ponerle fin al despelote, lo terminaron de enredar con la llegada de Miroslava. Una institución de seguridad nacional convertida en un verdadero antro.

CULPA. Los directores de centros de salud ya no aguantan los asaltos y saqueos de los colectivos y han disparado las alarmas. La gente pobre que Libre dice defender está sin atenciones ni medicinas por culpa de esos vándalos.