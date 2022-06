MES. Pues hombre, Hilario, congelados los aumentos al diésel y a la gasolina regular por un mes por órdenes de Xiomara, así es que, ya están sabidos.

MAGO. Milagro que no ha aparecido Juliette Handal con el mago Meyering de la mano en las gradas de Palacio, para que le dé vuelta de calcetín a la tal fórmula y los combustibles no solo no sigan subiendo, sino que bajen. Será.

CERRAR. A oídos de Sabillón, en Choluteca varias escuelas han tenido que cerrar porque ya no aguantan la delincuencia, sobre todo los asaltos.

COMÚN. Le recuerdan al chaparrito de El Ocotal que combatir la delincuencia no solo es capturar a extraditables y que el delito común como los asaltos a mano armada, la extorsión y los robos se han disparado en todo el país.

CORREA. La correa de transmisión, que ahora asesora al gobierno catracho, está a punto de salirse con la suya y tronarse al presidente ecuatoriano.

LEÑA. Los indígenas ecuatorianos han estado revueltos toda la semana en contra de los aumentos al combustible, lo mismo que está pasando aquí y en todas partes, con la diferencia que aquí el Copinh y otras hierbas ahora están en el poder y, por suerte, no hay ningún Correa echándole leña al fuego.

MODA. Hombre, se ha puesto de moda echarse al pico a alguien, y echarle el muerto a los pobres perritos. Ese muerto de Valle de Ángeles está medio raro.

FOTOS. Julisa Villanueva publicó en su tuit unas fotos dantescas del fallecido, Félix Velásquez Artica, y lo que se ve a simple vista parecieran heridas con arma blanca, sin necesidad de ser forense.

TREGUA. Otra tregua de los transportistas y vuelven a dejar en suspenso el leñazo de tres bolitas al pasaje de bus y de 15 al taxi colectivo.

CERO. Los transportistas están entre la espada y la pared porque, por un lado, ya no pueden con los costos de operación -peor ahora que todo se ha disparado- y por otro, están sabidos que la novia no está para tafetanes y hay cero ambiente para aumentos a las tarifas.

2,500. Los hermanos de La Mosquitia se han declarado en calamidad por las inundaciones y la pérdida de los cultivos. Solo en el municipio de Villeda Morales hay 14,000 damnificados y Copeco lo que ha anunciado es el envío de 2,500 raciones.

LIBERTAD. Manda a decir Jorge Cálix que “hablar de requerimientos fiscales contra miembros de la prensa, podría interpretarse como un atentado contra la libertad de expresión”.