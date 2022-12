NIÑOS. Por más que se habla en los medios, por más campañas, por más llamados, el 24 a las 12 le tronó y, con ello, el peligro para los niños que queman pólvora.

TUMBA. Lamentable la muerte de un niño, de apenas nueve añitos, cuando un mortero “tumbacasas” o “espantasuegras” le estalló en su carita. Lástima.

POBRE. Pero la “people” es burra y por más que le explican que con la pólvora no se juega, no hace caso. “Ayyy, que no hay Navidad sin pólvora”, que “la Navidad sin pólvora no es Navidad”. Pobre pueblo pobre...

UNIDAD. “2023 será un año de unidad, el plan de la resistencia y la refundación nacional está en marcha y cumpliendo paso a paso lo prometido”, dijo Xiomara en su tuit navideño.

PECHO. En otro mensaje grabado, Xiomara sacó pecho, porque dijo que en la primera Navidad de la refundación no han lanzado ni balas de goma ni bala viva ni bombas lacrimógenas. Será.

GLOBO. Sepa Judas si solo será un globo sonda, pero en plena Navidad alguien lanzó la candidatura a la guayaba de Rafa Villeda Ferrari, por el PL. “Rafa sí, otro no”...

PLATO. Muy buena idea los comedores públicos de la Sedesol, el 24 de diciembre, para dar un plato de comida a la “people”.

MANO. Hombre, se les va la mano a los “Sherlock Holmes” del CNA sobre las tales tachas. Una cosa es el colador, para no dejar que lleguen picaritos(as) a los recintos de la diosa Temis y otra, muy distinta, que tachen a reimundo y medio mundo por cualquier babosada.

APOYAR. La Junta ha estado haciendo un buen trabajo, pese a tener en sus filas a reconocidos activistas de partidos políticos y, lo menos que debería hacer la llamada sociedad civil es apoyar su trabajo.

ZEUS. Ajá, y no dicen ni pío cuando el Redondo -creyéndose Zeus- dice que tiene sus propias “tachas”, con lo que amenaza con echar al cesto de la basura todo el trabajo de la JN.

PRIMO. Que fulano o fulana no puede, porque es primo del primo de la prima, que es cuñada de la tía que estuvo casada con el primo de la exsuegra, y que no sé qué, que aquí que allá. No, hombre, si la cosa no es changoneta.

PERRA. Está perra esa tormenta invernal en el imperio. Hasta el fin de semana iban 26 muertos, miles de vuelos suspendidos y millares de hogares sin luz, lo que significa, sin calefacción.

FELA. Luto en el periodismo ante el deceso de Fela Isabel Duarte, conocida reportera de la televisión y de diferentes medios de comunicación. QEPD.